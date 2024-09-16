Wildberries снизила стоимость приемки товара для продавцов

В пресс-службе маркетплейса сообщили РБК о снижении базового тарифа на все типы поставок на объекты компании в преддверии высокого сезона. Это сделано для того, чтобы не допустить роста расходов продавцов на логистические услуги. Стоимость поставки по типам «Короб» и QR-поставки теперь составит 1,7 руб. за литр, по типу «Монопаллета» - 500 руб. за паллету. Ранее стоимость составляла 3,5 руб. за литр и 1000 руб. за паллету соответственно. Снижение стоимости приемки позволит снизить затраты на поставку товаров более 70% всех продавцов платформы, отметили в Wildberries.