Wildberries снизила стоимость приемки товара для продавцов
Wildberries в два раза снизила стоимость приемки товаров для продавцов с 16 сентября. Об этом сообщается в Telegram-канале компании для предпринимателей.
«Снизили стоимость приемки по модели продаж «Маркетплейс» в СЦ «Новосибирск – Пасечная» и на складе «Чашниково» с 16 сентября», – говорится в сообщении.
В пресс-службе маркетплейса сообщили РБК о снижении базового тарифа на все типы поставок на объекты компании в преддверии высокого сезона. Это сделано для того, чтобы не допустить роста расходов продавцов на логистические услуги. Стоимость поставки по типам «Короб» и QR-поставки теперь составит 1,7 руб. за литр, по типу «Монопаллета» - 500 руб. за паллету. Ранее стоимость составляла 3,5 руб. за литр и 1000 руб. за паллету соответственно. Снижение стоимости приемки позволит снизить затраты на поставку товаров более 70% всех продавцов платформы, отметили в Wildberries.
6 августа Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что Wildberries выполнила предупреждение ведомства.
Маркетплейс внес изменения в политику работы с продавцами. Отменены штрафы за взлом личного кабинета, появилась возможность размещать контактные данные продавцов и разрешать спорную ситуацию напрямую с покупателем через специальные чаты. Кроме того, компания сформировала перечень оснований для блокировки личного кабинета продавца и одностороннего расторжения договора, тарифы на хранение и логистику зафиксированы на дату поступления товара на склад.
9 апреля ФАС выдала предупреждение Wildberries после множества жалоб со стороны граждан и организаций. Служба установила, что условия в оферте о реализации товара на сайте компании «имеют признаки навязывания продавцам невыгодных условий договора».