Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

Wildberries снизила стоимость приемки товара для продавцов

Ведомости

Wildberries в два раза снизила стоимость приемки товаров для продавцов с 16 сентября. Об этом сообщается в Telegram-канале компании для предпринимателей.

«Снизили стоимость приемки по модели продаж «Маркетплейс» в СЦ «Новосибирск – Пасечная» и на складе «Чашниково» с 16 сентября», – говорится в сообщении.

В пресс-службе маркетплейса сообщили РБК о снижении базового тарифа на все типы поставок на объекты компании в преддверии высокого сезона. Это сделано для того, чтобы не допустить роста расходов продавцов на логистические услуги. Стоимость поставки по типам «Короб» и QR-поставки теперь составит 1,7 руб. за литр, по типу «Монопаллета» - 500 руб. за паллету. Ранее стоимость составляла 3,5 руб. за литр и 1000 руб. за паллету соответственно. Снижение стоимости приемки позволит снизить затраты на поставку товаров более 70% всех продавцов платформы, отметили в Wildberries.

6 августа Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что Wildberries выполнила предупреждение ведомства.

Маркетплейс внес изменения в политику работы с продавцами. Отменены штрафы за взлом личного кабинета, появилась возможность размещать контактные данные продавцов и разрешать спорную ситуацию напрямую с покупателем через специальные чаты. Кроме того, компания сформировала перечень оснований для блокировки личного кабинета продавца и одностороннего расторжения договора, тарифы на хранение и логистику зафиксированы на дату поступления товара на склад.

9 апреля ФАС выдала предупреждение Wildberries после множества жалоб со стороны граждан и организаций. Служба установила, что условия в оферте о реализации товара на сайте компании «имеют признаки навязывания продавцам невыгодных условий договора».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных