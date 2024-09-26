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Минфин сообщил о заморозке обсуждения онлайн-продажи алкоголя

Ведомости

Вопрос о легализации онлайн-продаж алкоголя никак не продвигается, обсуждение заморожено. Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов в кулуарах международного форума «Российская энергетическая неделя».

«На данный момент обсуждения заморожены», – уточнил Сазанов.

27 августа Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ, включает Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет» и др.) направила министру цифрового развития Максуту Шадаеву письмо, в котором попросила поддержать онлайн-торговлю алкоголем с проверкой возраста через биометрию и инициировать рассмотрение идеи в правительстве, писали «Ведомости».

По данным АКИТ, в 2023 г. незаконные онлайн-продажи спиртных напитков в России составили 80 млрд руб., это на 60% больше, чем годом ранее. По прогнозам организации, в этом году показатель достигнет 100 млрд руб. В письме АКИТ со ссылкой на исследование НИФИ Минфина утверждается, что доля фальсификата, в том числе опасного для жизни и здоровья, в объеме онлайн-продаж алкоголя составляет 53%.

АКИТ предлагает разрешить дистанционную торговлю алкоголем, контролируя процесс с помощью государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных» (ГИС ЕБС), т. е. проверять возраст в интернете с помощью биометрии. Кроме того, использование биометрии позволит отслеживать тенденции приобретения алкогольной продукции в стране в целом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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