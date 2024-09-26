Минфин сообщил о заморозке обсуждения онлайн-продажи алкоголя

По данным АКИТ, в 2023 г. незаконные онлайн-продажи спиртных напитков в России составили 80 млрд руб., это на 60% больше, чем годом ранее. По прогнозам организации, в этом году показатель достигнет 100 млрд руб. В письме АКИТ со ссылкой на исследование НИФИ Минфина утверждается, что доля фальсификата, в том числе опасного для жизни и здоровья, в объеме онлайн-продаж алкоголя составляет 53%.