Минфин сообщил о заморозке обсуждения онлайн-продажи алкоголя
Вопрос о легализации онлайн-продаж алкоголя никак не продвигается, обсуждение заморожено. Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов в кулуарах международного форума «Российская энергетическая неделя».
«На данный момент обсуждения заморожены», – уточнил Сазанов.
27 августа Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ, включает Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет» и др.) направила министру цифрового развития Максуту Шадаеву письмо, в котором попросила поддержать онлайн-торговлю алкоголем с проверкой возраста через биометрию и инициировать рассмотрение идеи в правительстве, писали «Ведомости».
По данным АКИТ, в 2023 г. незаконные онлайн-продажи спиртных напитков в России составили 80 млрд руб., это на 60% больше, чем годом ранее. По прогнозам организации, в этом году показатель достигнет 100 млрд руб. В письме АКИТ со ссылкой на исследование НИФИ Минфина утверждается, что доля фальсификата, в том числе опасного для жизни и здоровья, в объеме онлайн-продаж алкоголя составляет 53%.
АКИТ предлагает разрешить дистанционную торговлю алкоголем, контролируя процесс с помощью государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных» (ГИС ЕБС), т. е. проверять возраст в интернете с помощью биометрии. Кроме того, использование биометрии позволит отслеживать тенденции приобретения алкогольной продукции в стране в целом.