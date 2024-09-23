Маркетплейсы просят Минцифры поддержать онлайн-продажи алкоголя через биометрию

Маркетплейсы просят Минцифры поддержать онлайн-продажи алкоголя через биометриюНо ряд участников рынка не поддерживают эту идею
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ, включает Wildberries, Ozon, «Яндекс маркет» и др.) 27 августа направила министру цифрового развития Максуту Шадаеву письмо, в котором просит поддержать онлайн-торговлю алкоголем с проверкой возраста через биометрию и инициировать рассмотрение идеи в правительстве. Документ есть в распоряжении «Ведомостей». Его подлинность подтвердили в АКИТ.
Представитель Минцифры подтвердил, что в ведомстве получили письмо АКИТ. «Возможность верификации по биометрии при онлайн-продаже товаров с возрастными ограничениями, в частности тонизирующих напитков, обсуждается с заинтересованными ведомствами», – заявил собеседник. О том, включено ли в этот список товаров спиртное, он не сообщил.
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