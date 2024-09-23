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Маркетплейсы просят Минцифры поддержать онлайн-продажи алкоголя через биометрию

Но ряд участников рынка не поддерживают эту идею
Лиана Липанова
Андрей Гордеев / Ведомости

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ, включает Wildberries, Ozon, «Яндекс маркет» и др.) 27 августа направила министру цифрового развития Максуту Шадаеву письмо, в котором просит поддержать онлайн-торговлю алкоголем с проверкой возраста через биометрию и инициировать рассмотрение идеи в правительстве. Документ есть в распоряжении «Ведомостей». Его подлинность подтвердили в АКИТ.

Представитель Минцифры подтвердил, что в ведомстве получили письмо АКИТ. «Возможность верификации по биометрии при онлайн-продаже товаров с возрастными ограничениями, в частности тонизирующих напитков, обсуждается с заинтересованными ведомствами», – заявил собеседник. О том, включено ли в этот список товаров спиртное, он не сообщил.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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