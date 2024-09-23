Маркетплейсы просят Минцифры поддержать онлайн-продажи алкоголя через биометрию

Представитель Минцифры подтвердил, что в ведомстве получили письмо АКИТ. «Возможность верификации по биометрии при онлайн-продаже товаров с возрастными ограничениями, в частности тонизирующих напитков, обсуждается с заинтересованными ведомствами», – заявил собеседник. О том, включено ли в этот список товаров спиртное, он не сообщил.