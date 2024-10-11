Минпромторг предложил ввести минимальную долю российского вина в меню ресторанов

26 июля «Ведомости» со ссылкой на данные Роскачества писали, что в России за шесть месяцев 2024 г. было выпущено более 30 млн л игристого вина с низким содержанием сахара, что составило более 40% от общего объема производства в стране игристых вин. Увеличение производства в России игристых вин с низким содержанием сахара участники рынка и аналитики объясняют ростом спроса на эту категорию со стороны населения.