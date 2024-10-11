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Минпромторг предложил ввести минимальную долю российского вина в меню ресторанов

Ведомости

Минпромторг России предложил установить обязательную долю российского вина в меню и винных картах ресторанов на уровне 20%, следует из документа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Помимо ресторанов, предлагается установить обязательную долю российских вин в 20% в торговых залах магазинов, осуществляющих их розничную продажу.

В случае одобрения инициативы, правило начнет действовать с 1 марта 2025 г.

Минфин в марте 2023 г. сообщил, что российские вина, сделанные из отечественного винограда, получат специальную марку с эмблемой «Вино России». Ключевая цель этого шага – добиться повышения качества отечественных вин и информировать потребителя о таких напитках, уточнили в Минфине. 

Марки с эмблемой «Вино России» могут получить производители, которые входят в ассоциацию «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» и подтвердили российское происхождения винограда, использующегося для изготовления вина.

26 июля «Ведомости» со ссылкой на данные Роскачества писали, что в России за шесть месяцев 2024 г. было выпущено более 30 млн л игристого вина с низким содержанием сахара, что составило более 40% от общего объема производства в стране игристых вин. Увеличение производства в России игристых вин с низким содержанием сахара участники рынка и аналитики объясняют ростом спроса на эту категорию со стороны населения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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