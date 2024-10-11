Минпромторг предложил ввести минимальную долю российского вина в меню ресторанов
Минпромторг России предложил установить обязательную долю российского вина в меню и винных картах ресторанов на уровне 20%, следует из документа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
Помимо ресторанов, предлагается установить обязательную долю российских вин в 20% в торговых залах магазинов, осуществляющих их розничную продажу.
В случае одобрения инициативы, правило начнет действовать с 1 марта 2025 г.
Минфин в марте 2023 г. сообщил, что российские вина, сделанные из отечественного винограда, получат специальную марку с эмблемой «Вино России». Ключевая цель этого шага – добиться повышения качества отечественных вин и информировать потребителя о таких напитках, уточнили в Минфине.
Марки с эмблемой «Вино России» могут получить производители, которые входят в ассоциацию «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» и подтвердили российское происхождения винограда, использующегося для изготовления вина.
26 июля «Ведомости» со ссылкой на данные Роскачества писали, что в России за шесть месяцев 2024 г. было выпущено более 30 млн л игристого вина с низким содержанием сахара, что составило более 40% от общего объема производства в стране игристых вин. Увеличение производства в России игристых вин с низким содержанием сахара участники рынка и аналитики объясняют ростом спроса на эту категорию со стороны населения.