Полусладкие игристые вина впервые уступили брюту по объемам производства

Аналитики отнесли к этой категории брют, экстра-брют и полусухие игристые вина. В результате такие алкогольные напитки с низким содержанием сахара впервые «в современной истории» России обогнали полусладкие, которых за тот же период было произведено 28,5 млн л, говорится в исследовании. Еще 4 млн л пришлось на сладкие игристые вина. Таким образом, всего в январе – июне в РФ было произведено 62,5 млн л игристых вин, что на 20% больше, чем за тот же период прошлого года. При этом данные Росстата несколько отличаются. Ранее служба сообщала о выпуске 61 млн л этой продукции за полугодие.