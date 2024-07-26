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Полусладкие игристые вина впервые уступили брюту по объемам производства

Россияне переходят на алкоголь с низким содержанием сахара
Анастасия Ковалева
Freepik

В России за шесть месяцев 2024 г. было выпущено более 30 млн л игристого вина с низким содержанием сахара, что составило более 40% от общего объема производства в стране игристых вин. Об этом сообщается в исследовании Роскачества, с которым ознакомились «Ведомости».

Аналитики отнесли к этой категории брют, экстра-брют и полусухие игристые вина. В результате такие алкогольные напитки с низким содержанием сахара впервые «в современной истории» России обогнали полусладкие, которых за тот же период было произведено 28,5 млн л, говорится в исследовании. Еще 4 млн л пришлось на сладкие игристые вина. Таким образом, всего в январе – июне в РФ было произведено 62,5 млн л игристых вин, что на 20% больше, чем за тот же период прошлого года. При этом данные Росстата несколько отличаются. Ранее служба сообщала о выпуске 61 млн л этой продукции за полугодие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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