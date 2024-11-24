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Bosch сократит часы работы и зарплаты сотрудников на объектах в Германии

Ведомости

Немецкая компания Bosch решила сократить часы работы сотрудников и снизить их зарплаты, изменения затронут около 10 000 человек. Об этом Reuters пишет со ссылкой на заявление компании.

Bosch 22 ноября также объявил о сокращениях. Компания предупредила, что число рабочих мест снизится на 5500. На следующий день стало известно, что 450 сотрудников на объектах Bosch по всей Германии будут работать не 38-40 часов в неделю, а 35.

Эти перемены, отмечает Reuters, стали последним свидетельством проблем, которые испытает автомобильный сектор Германии из-за слабого спроса и конкуренции со стороны более дешевых китайских конкурентов.

Крупнейший производитель авто в Европе Volkswagen планирует закрыть три завода в Германии и сократить десятки тысяч рабочих мест из-за снижения спроса и потери доли рынка в Китае, писала FT в ноябре. По данным газеты, в ответ сотрудники Volkswagen заявили, что готовы отказаться от повышений зарплаты общей сложностью в 1,5 млрд евро, если руководители компании согласятся отменить планы по закрытию заводов и сократить дивиденды.

В ноябре также стало известно о планах автоконцерна Ford сократить около 4000 рабочих мест в Европе на фоне замедления спроса на электромобили и жесткой конкуренции с китайскими производителями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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