Bosch сократит часы работы и зарплаты сотрудников на объектах в Германии
Немецкая компания Bosch решила сократить часы работы сотрудников и снизить их зарплаты, изменения затронут около 10 000 человек. Об этом Reuters пишет со ссылкой на заявление компании.
Bosch 22 ноября также объявил о сокращениях. Компания предупредила, что число рабочих мест снизится на 5500. На следующий день стало известно, что 450 сотрудников на объектах Bosch по всей Германии будут работать не 38-40 часов в неделю, а 35.
Эти перемены, отмечает Reuters, стали последним свидетельством проблем, которые испытает автомобильный сектор Германии из-за слабого спроса и конкуренции со стороны более дешевых китайских конкурентов.
Крупнейший производитель авто в Европе Volkswagen планирует закрыть три завода в Германии и сократить десятки тысяч рабочих мест из-за снижения спроса и потери доли рынка в Китае, писала FT в ноябре. По данным газеты, в ответ сотрудники Volkswagen заявили, что готовы отказаться от повышений зарплаты общей сложностью в 1,5 млрд евро, если руководители компании согласятся отменить планы по закрытию заводов и сократить дивиденды.
В ноябре также стало известно о планах автоконцерна Ford сократить около 4000 рабочих мест в Европе на фоне замедления спроса на электромобили и жесткой конкуренции с китайскими производителями.