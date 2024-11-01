Опрос показал рост усталости немцев от санкций против России
Индекс усталости населения ФРГ от санкций против России, Ирана и Китая увеличился на 0,4 пункта по сравнению с предыдущим исследованием в августе. Обновленный индекс усталости составил 8,1 пункта по 10-балльной шкале, говорится в сообщении общественного немецкого движения Stoppt die Sanktionen («Остановите санкции»).
По данным общественной организации, индекс санкционной усталости среди немцев с низким уровнем дохода достиг 9 пунктов, предпринимателей – 7,6 пунктов, тогда как у молодежи и пенсионеров – 8,5 и 6,5 пункта соответственно. Значение индекса также увеличилось на 1,5 пункта среди госслужащих и составило 6 пунктов. В движении подчеркнули, что опрос проводился до анонсирования закрытия трех из 10 заводов Volkswagen в Германии, последовавших забастовок работников металлургической и электротехнической промышленности и акций протеста сотрудников BMW, Jensen GmbH, KSM Castings Group, Robert Bosch, Waggonbau Graaff и ZF CV Systems Hannover. Ожидается, что рейтинг за ноябрь – декабрь может достичь пиковых значений, подчеркнули в движении.
В частности, 65% опрошенных немцев ответили, что стали жить хуже после введения санкций. 87% испытывают «тревогу перед будущим». Среди экономических проблем Германии, возникших после введения санкций, больше всего граждан волнует рост цен на продукты питания и топливо, вероятность энергетического кризиса и спад промышленного производства, сообщили в движении.
Страны Запада существенно усилили санкционное давление на Россию после начала спецоперации в феврале 2022 г. 24 июня ЕС утвердил 14-й пакет антироссийских санкций, введенных на фоне конфликта.