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Опрос показал рост усталости немцев от санкций против России

Ведомости

Индекс усталости населения ФРГ от санкций против России, Ирана и Китая увеличился на 0,4 пункта по сравнению с предыдущим исследованием в августе. Обновленный индекс усталости составил 8,1 пункта по 10-балльной шкале, говорится в сообщении общественного немецкого движения Stoppt die Sanktionen («Остановите санкции»).

По данным общественной организации, индекс санкционной усталости среди немцев с низким уровнем дохода достиг 9 пунктов, предпринимателей – 7,6 пунктов, тогда как у молодежи и пенсионеров – 8,5 и 6,5 пункта соответственно. Значение индекса также увеличилось на 1,5 пункта среди госслужащих и составило 6 пунктов. В движении подчеркнули, что опрос проводился до анонсирования закрытия трех из 10 заводов Volkswagen в Германии, последовавших забастовок работников металлургической и электротехнической промышленности и акций протеста сотрудников BMW, Jensen GmbH, KSM Castings Group, Robert Bosch, Waggonbau Graaff и ZF CV Systems Hannover. Ожидается, что рейтинг за ноябрь – декабрь может достичь пиковых значений, подчеркнули в движении.

В частности, 65% опрошенных немцев ответили, что стали жить хуже после введения санкций. 87% испытывают «тревогу перед будущим». Среди экономических проблем Германии, возникших после введения санкций, больше всего граждан волнует рост цен на продукты питания и топливо, вероятность энергетического кризиса и спад промышленного производства, сообщили в движении.

Страны Запада существенно усилили санкционное давление на Россию после начала спецоперации в феврале 2022 г. 24 июня ЕС утвердил 14-й пакет антироссийских санкций, введенных на фоне конфликта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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