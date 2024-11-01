Опрос показал рост усталости немцев от санкций против России

По данным общественной организации, индекс санкционной усталости среди немцев с низким уровнем дохода достиг 9 пунктов, предпринимателей – 7,6 пунктов, тогда как у молодежи и пенсионеров – 8,5 и 6,5 пункта соответственно. Значение индекса также увеличилось на 1,5 пункта среди госслужащих и составило 6 пунктов. В движении подчеркнули, что опрос проводился до анонсирования закрытия трех из 10 заводов Volkswagen в Германии, последовавших забастовок работников металлургической и электротехнической промышленности и акций протеста сотрудников BMW, Jensen GmbH, KSM Castings Group, Robert Bosch, Waggonbau Graaff и ZF CV Systems Hannover. Ожидается, что рейтинг за ноябрь – декабрь может достичь пиковых значений, подчеркнули в движении.