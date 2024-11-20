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Концерн Ford сократит почти 4000 рабочих мест в Европе

Ведомости

Автоконцерн Ford планирует сократить около 4000 рабочих мест в Европе, сообщает Financial Times со ссылкой на заявление. Это произошло на фоне замедления спроса на электромобили и жесткой конкуренции с китайскими производителями, уточняет издание.

Сокращения реализуют к концу 2027 г., они затронут около 3000 рабочих мест в Германии и 800 в Великобритании. Общее количество сокращенных рабочих мест составит около 14% от всей рабочей силы автоконцерна в Европе (28 000 мест). Планы находятся на стадии обсуждения с профсоюзами.

«Крайне важно предпринять сложные, но решительные действия, чтобы обеспечить будущую конкурентоспособность Ford в Европе», – заявил отвечающий за регион вице-президент Ford Дэйв Джонстон. Чтобы справиться с замедлением спроса, компания Ford сократила количество автомобилей в своей линейке. Концерн намерен сосредоточиться «на более прибыльных областях», отмечается в публикации.

Главный исполнительный директор Ford Джим Фарли предупреждал ранее, что для производства электромобилей компании потребуется на 40% меньше рабочих. Главный финансовый директор автоконцерна Джон Лоулер обратился к правительству Германии, призвав власти «сделать больше для улучшения рыночных условий».

FT напомнила, что крупнейший производитель авто в Европе Volkswagen тоже планирует закрыть три завода в Германии и сократить десятки тысяч рабочих мест из-за снижения спроса и потери доли рынка в Китае. В ответ сотрудники Volkswagen заявили, что готовы отказаться от повышений зарплаты общей сложностью в 1,5 млрд евро, если руководители компании согласятся отменить планы по закрытию заводов и сократить дивиденды.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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