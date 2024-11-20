Концерн Ford сократит почти 4000 рабочих мест в Европе
Автоконцерн Ford планирует сократить около 4000 рабочих мест в Европе, сообщает Financial Times со ссылкой на заявление. Это произошло на фоне замедления спроса на электромобили и жесткой конкуренции с китайскими производителями, уточняет издание.
Сокращения реализуют к концу 2027 г., они затронут около 3000 рабочих мест в Германии и 800 в Великобритании. Общее количество сокращенных рабочих мест составит около 14% от всей рабочей силы автоконцерна в Европе (28 000 мест). Планы находятся на стадии обсуждения с профсоюзами.
«Крайне важно предпринять сложные, но решительные действия, чтобы обеспечить будущую конкурентоспособность Ford в Европе», – заявил отвечающий за регион вице-президент Ford Дэйв Джонстон. Чтобы справиться с замедлением спроса, компания Ford сократила количество автомобилей в своей линейке. Концерн намерен сосредоточиться «на более прибыльных областях», отмечается в публикации.
Главный исполнительный директор Ford Джим Фарли предупреждал ранее, что для производства электромобилей компании потребуется на 40% меньше рабочих. Главный финансовый директор автоконцерна Джон Лоулер обратился к правительству Германии, призвав власти «сделать больше для улучшения рыночных условий».
FT напомнила, что крупнейший производитель авто в Европе Volkswagen тоже планирует закрыть три завода в Германии и сократить десятки тысяч рабочих мест из-за снижения спроса и потери доли рынка в Китае. В ответ сотрудники Volkswagen заявили, что готовы отказаться от повышений зарплаты общей сложностью в 1,5 млрд евро, если руководители компании согласятся отменить планы по закрытию заводов и сократить дивиденды.