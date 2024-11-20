Концерн Ford сократит почти 4000 рабочих мест в Европе

FT напомнила, что крупнейший производитель авто в Европе Volkswagen тоже планирует закрыть три завода в Германии и сократить десятки тысяч рабочих мест из-за снижения спроса и потери доли рынка в Китае. В ответ сотрудники Volkswagen заявили, что готовы отказаться от повышений зарплаты общей сложностью в 1,5 млрд евро, если руководители компании согласятся отменить планы по закрытию заводов и сократить дивиденды.