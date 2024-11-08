ЕС и Китай достигли прогресса в снижении пошлин на электрокары

29 октября Европейская комиссия (ЕК) одобрила введение на пять лет пошлины до 35,3% на импорт в Евросоюз электромобилей из Китая. Согласно решению комиссии, на китайские марки электромобилей BYD, Geely и SAIC будут установлены пошлины 17%, 18,8% и 35,3% соответственно. Электрокары других китайский марок, которые сотрудничали в ходе расследования по госсубсидированию, облагаются дополнительной пошлиной в размере 20,7%. Пошлина на остальные бренды составила 35,3%.