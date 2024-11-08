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ЕС и Китай достигли прогресса в снижении пошлин на электрокары

Ведомости

Евросоюз и Китай заявили, что достигли определенного прогресса после недели технических переговоров в Пекине, направленных на снижение или отмену пошлин, которые блок ввел против китайских электрокаров, передает Bloomberg со ссылкой на заявления экономических ведомств сторон.

Как отмечает агентство, и Брюссель, и Пекин ранее сообщали, что остаются значительные пробелы в вопросе торговых пошлин. Несколько раундов переговоров не дали решения, которое соответствовало бы строгим требованиям ЕС, включая согласование с правилами Всемирной торговой организации (ВТО). Блок из 27 стран также хочет обеспечить себя правом контроля за соблюдением требований ВТО. Обе стороны заявили, что переговоры продолжатся на техническом уровне на следующей неделе.

29 октября Европейская комиссия (ЕК) одобрила введение на пять лет пошлины до 35,3% на импорт в Евросоюз электромобилей из Китая. Согласно решению комиссии, на китайские марки электромобилей BYD, Geely и SAIC будут установлены пошлины 17%, 18,8% и 35,3% соответственно. Электрокары других китайский марок, которые сотрудничали в ходе расследования по госсубсидированию, облагаются дополнительной пошлиной в размере 20,7%. Пошлина на остальные бренды составила 35,3%.

4 октября ЕС проголосовал за возможность повышения таможенных пошлин до 45% на электромобили из Китая. Источники Bloomberg сообщили, что 10 стран-членов проголосовали за введение торговых ограничений, Германия и еще четыре страны высказались против, 12 воздержались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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