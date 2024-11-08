ЕС и Китай достигли прогресса в снижении пошлин на электрокары
Евросоюз и Китай заявили, что достигли определенного прогресса после недели технических переговоров в Пекине, направленных на снижение или отмену пошлин, которые блок ввел против китайских электрокаров, передает Bloomberg со ссылкой на заявления экономических ведомств сторон.
Как отмечает агентство, и Брюссель, и Пекин ранее сообщали, что остаются значительные пробелы в вопросе торговых пошлин. Несколько раундов переговоров не дали решения, которое соответствовало бы строгим требованиям ЕС, включая согласование с правилами Всемирной торговой организации (ВТО). Блок из 27 стран также хочет обеспечить себя правом контроля за соблюдением требований ВТО. Обе стороны заявили, что переговоры продолжатся на техническом уровне на следующей неделе.
29 октября Европейская комиссия (ЕК) одобрила введение на пять лет пошлины до 35,3% на импорт в Евросоюз электромобилей из Китая. Согласно решению комиссии, на китайские марки электромобилей BYD, Geely и SAIC будут установлены пошлины 17%, 18,8% и 35,3% соответственно. Электрокары других китайский марок, которые сотрудничали в ходе расследования по госсубсидированию, облагаются дополнительной пошлиной в размере 20,7%. Пошлина на остальные бренды составила 35,3%.
4 октября ЕС проголосовал за возможность повышения таможенных пошлин до 45% на электромобили из Китая. Источники Bloomberg сообщили, что 10 стран-членов проголосовали за введение торговых ограничений, Германия и еще четыре страны высказались против, 12 воздержались.