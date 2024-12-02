Выручка крупнейших производителей оружия увеличилась на 4,2%

Половина от общего объема продаж оружия в топ-100 пришлась на 41 американскую компанию ($317 млрд, на 2,5% больше, чем в 2022 г.). Из 41 компании в США 30 увеличили доходы в 2023 г. Самый низкий прирост среди всех регионов мира показали 27 компаний из топ-100, базирующихся в Европе (кроме России): их совокупная выручка составила $133 млрд, что на 0,2% больше, чем в 2022 г. При этом отмечено, что в прошлом году европейские оружейные компании, производящие сложные системы вооружения, в основном работали по старым контрактам, их выручка за год не отражает приток заказов.