Выручка крупнейших производителей оружия увеличилась на 4,2%
Доходы 100 крупнейших компаний, занимающихся продажей оружия и оказанием военных услуг, достигли $632 млрд в 2023 г., что на 4,2% больше, чем годом ранее. Данные приводятся на сайте Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).
Отмечается, что увеличение выручки в этом сегменте фиксировалось во всех регионах, особенно резкий рост показали компании, базирующиеся в России и на Ближнем Востоке. Рост наблюдается после спада в 2022 г. По данным SIPRI, продажи оружия в годовом исчислении нарастили почти три четверти компаний, причем большинство из них «находились в нижней половине топ-100».
По словам исследователя программы SIPRI «Военные расходы и производство оружия» Лоренцо Скараццато, есть вероятность, что тенденция роста доходов от продажи оружия сохранится в 2024 г.
«Доходы от продажи оружия 100 крупнейших производителей оружия по-прежнему не в полной мере отражают масштабы спроса, и многие компании начали набор сотрудников, что говорит об их оптимизме в отношении будущих продаж», – отметил эксперт.
Половина от общего объема продаж оружия в топ-100 пришлась на 41 американскую компанию ($317 млрд, на 2,5% больше, чем в 2022 г.). Из 41 компании в США 30 увеличили доходы в 2023 г. Самый низкий прирост среди всех регионов мира показали 27 компаний из топ-100, базирующихся в Европе (кроме России): их совокупная выручка составила $133 млрд, что на 0,2% больше, чем в 2022 г. При этом отмечено, что в прошлом году европейские оружейные компании, производящие сложные системы вооружения, в основном работали по старым контрактам, их выручка за год не отражает приток заказов.
По данным SIPRI, совокупная выручка двух российских компаний, вошедших в топ-100, увеличилась на 40%, достигнув около $25,5 млрд, чему поспособствовал 49%-й рост выручки Ростеха.
По итогам 2022 г. выручка от продажи вооружения и оказания военных услуг 100 крупнейших компаний отрасли упала на 3,5% относительно 2021 г., составив $597 млрд. Тогда SIPRI отмечала, что начало боевых действий на Украине спровоцировало резкий спрос на вооружение и военную технику, но многие оружейные компании в США и Европе не смогли существенно нарастить производство на фоне дефицита рабочей силы, растущих затрат и сбоев в цепочках поставок.