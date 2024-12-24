Минтранс: затонувшие танкеры нарушили сезонные ограничения на плавание
Танкеры с мазутом, потерпевшие крушение в Керченском проливе, находились в акватории в нарушение сезонных ограничений на плавание, выявила проверка Ространснадзора. Об этом говорится в сообщении Минтранса.
Согласно данным ведомства, несколько танкеров ЗАО «Волгатранснефть» не включены в лицензию на перевозки опасных грузов внутренним водным и морским транспортом.
Министерство также сообщило, что после крушения более 170 кв. км акватории обследовано на предмет загрязнения. Суда Морспасслужбы очистили от мазута более 24 300 кв. м. Локализация фрагментов мазута происходит с применением бонов, а сбор ведется с помощью специализированных судов и инструментов. Радужную пленку, образующуюся на поверхности воды, обрабатывают сорбентом. В рамках ликвидации нефтепродуктов было использовано 2705 кг нейтрализующего вещества. В зоне проведения аварийно-спасательных мероприятий задействовано 19 судов.
Аварийно-спасательные группы очистили 4800 кв. м пляжей и участков берега, собрано примерно 14,5 т нефтесодержащих отходов. В устьях рек и лиманах установили 200 м боновых заграждений.
15 декабря танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозившие по 4 т мазута, потерпели крушение в Керченском проливе. В море попало несколько тонн мазута, пострадали рыбы и птицы. В Анапе после выброса нефтепродуктов на берег ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). 21 декабря режим ЧС муниципального характера был установлен в Керчи.
19 декабря в ходе прямой линии президент России Владимир Путин назвал разлив мазута на побережье Кубани большой экологической бедой. По его словам, для ее решения ведется активная работа. 24 декабря Песков заявил, что произошедшее является экологической катастрофой и для ликвидации последствий разлива нефти в Черном море потребуются дополнительные ресурсы.
Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил СУ СК по Краснодарскому краю возбудить уголовное дело в связи с недостаточностью мер местных властей при устранении последствий разлива нефтепродуктов в Анапе.