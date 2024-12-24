Минтранс: затонувшие танкеры нарушили сезонные ограничения на плавание

Министерство также сообщило, что после крушения более 170 кв. км акватории обследовано на предмет загрязнения. Суда Морспасслужбы очистили от мазута более 24 300 кв. м. Локализация фрагментов мазута происходит с применением бонов, а сбор ведется с помощью специализированных судов и инструментов. Радужную пленку, образующуюся на поверхности воды, обрабатывают сорбентом. В рамках ликвидации нефтепродуктов было использовано 2705 кг нейтрализующего вещества. В зоне проведения аварийно-спасательных мероприятий задействовано 19 судов.