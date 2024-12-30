Авиакомпания «Туркменистан» организует альтернативные рейсы из Москвы
Авиакомпания «Туркменистан» организует рейсы с альтернативным маршрутом для пассажиров, у которых куплены билеты с вылетом из Москвы 30 и 31 декабря. Об этом сообщается в Telegram-канале перевозчика.
Речь идет о рейсах T5-708 и T5-704 Москва – Ашхабад. «Авиакомпания "Туркменистан" организует вывоз пассажиров данных рейсов по альтернативному маршруту Mосква – Стамбул – Ашхабад с привлечением стороннего перевозчика на участке Москва – Стамбул», – говорится в сообщении компании.
Имеющиеся билеты будут действительны для перелета без дополнительной оплаты. Багаж пассажиров зарегистрирован до конечного пункта – Ашхабад, виза для перелета через Стамбул не потребуется. Информацию о дальнейших датах авиакомпания пообещала сообщать дополнительно.
28 декабря авиакомпания «Туркменские авиалинии» на месяц приостановила полеты в Москву. Отменяются регулярные рейсы по маршруту Ашхабад – Москва – Ашхабад в период с 30 декабря 2024 г. по 31 января 2025 г. В авиакомпании отметили, что пассажиры могут вернуть деньги за купленные билеты.
25 декабря самолет AZAL Embraer E190 авиакомпании AZAL, летевший из Баку в Грозный, разбился при посадке вблизи Актау в Казахстане. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, погибли 38 человек.
28 декабря президент России Владимир Путин принес извинения своему коллеге из Азербайджана Ильхаму Алиеву «в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России». Позже Алиев заявил в интервью AzTV, что Embraer E190 потерпел крушение в результате обстрела с земли. В момент посадки в Грозном регион подвергся атаке со стороны украинских беспилотников, а российские средства противовоздушной обороны отражали эти нападения, говорил Путин.