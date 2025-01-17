Boeing возобновила испытательные полеты самолета 777X
Компания Boeing возобновила испытания самолета 777X после отказа ключевой структуры крепления двигателя в августе, сообщает Reuters.
Согласно сообщению компании, во время испытания сотрудники Федерального управления гражданской авиации не были на борту. Представитель компании отказался от комментариев по поводу работы судна во время полета.
Первая поставка 777X планировалась в 2020 г. заказчику Qatar Airways. Boeing также был заказан компаниями Emirates, Lufthansa, Singapore Airlines и Cathay Pacific Airways. По данным аналитической компании в сфере авиационной промышленности, Cirium, у производителя 481 заказ на 777X, в том числе 170 от Emirates и 60 от Qatar. Сейчас поставка моделей 777-9 запланирована на 2026 г.
Остановка испытаний широкофюзеляжного самолета произошла спустя пять недель после начала сертифицированных полетов. Boeing приостановила летные испытания из-за обнаружения повреждений в детали одного из самолетов. Заявлялось, что Boeing-777X станет самым эффективным двухдвигательным реактивным самолетом в мире. По данным компании, Boeing-777X должен обеспечить на 10% меньшее потребление топлива и выбросов вредных веществ в атмосферу.