Boeing возобновила испытательные полеты самолета 777X

Первая поставка 777X планировалась в 2020 г. заказчику Qatar Airways. Boeing также был заказан компаниями Emirates, Lufthansa, Singapore Airlines и Cathay Pacific Airways. По данным аналитической компании в сфере авиационной промышленности, Cirium, у производителя 481 заказ на 777X, в том числе 170 от Emirates и 60 от Qatar. Сейчас поставка моделей 777-9 запланирована на 2026 г.