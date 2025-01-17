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Boeing возобновила испытательные полеты самолета 777X

Ведомости

Компания Boeing возобновила испытания самолета 777X после отказа ключевой структуры крепления двигателя в августе, сообщает Reuters.

Согласно сообщению компании, во время испытания сотрудники Федерального управления гражданской авиации не были на борту. Представитель компании отказался от комментариев по поводу работы судна во время полета.

Первая поставка 777X планировалась в 2020 г. заказчику Qatar Airways. Boeing также был заказан компаниями Emirates, Lufthansa, Singapore Airlines и Cathay Pacific Airways. По данным аналитической компании в сфере авиационной промышленности, Cirium, у производителя 481 заказ на 777X, в том числе 170 от Emirates и 60 от Qatar. Сейчас поставка моделей 777-9 запланирована на 2026 г.

Остановка испытаний широкофюзеляжного самолета произошла спустя пять недель после начала сертифицированных полетов. Boeing приостановила летные испытания из-за обнаружения повреждений в детали одного из самолетов. Заявлялось, что Boeing-777X станет самым эффективным двухдвигательным реактивным самолетом в мире. По данным компании, Boeing-777X должен обеспечить на 10% меньшее потребление топлива и выбросов вредных веществ в атмосферу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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