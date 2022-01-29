Bloomberg сообщил о планах Qatar Airways купить 50 грузовых Boeing
Авиакомпания Qatar Airways закупит 50 грузовых самолетов Boeing 777X, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Объявление о сделке должно совпасть со встречей, которую проведут эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани и президент США Джо Байден в Вашингтоне 31 января.
«Потенциальная многомиллиардная сделка поможет продемонстрировать торговые отношения между двумя странами и может быть обнародована в Белом доме», — отмечают источники агентства.
Qatar Airways планирует разместить твердый заказ примерно на 15 самолетов Boeing, а остальную часть обязательств составят опционы и изменение существующих заказов, готовится в статье.
По данным Bloomberg, сделка заключена на фоне спора спора Qatar Airways с Airbus из-за возможных недостатков пассажирских самолетов A350.
В марте 2019 г. корпорация провела презентацию новейшего широкофюзеляжного лайнера Boeing-777X – самого длинного пассажирского самолета в мире. Изначально его первый полет планировался на осень 2019 г., а первые поставки заказчикам ожидались в 2020 г.
В сентябре 2019 г. Boeing столкнулась с техническими проблемами во время испытаний лайнера 777X. Речь шла об испытаниях на герметичность. Во время тестов самолет подвергается условиям, которые превышают реальные эксплуатационные условия, чтобы проверить его надежность, целостность и безопасность.