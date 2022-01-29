Bloomberg сообщил о планах Qatar Airways купить 50 грузовых Boeing

В сентябре 2019 г. Boeing столкнулась с техническими проблемами во время испытаний лайнера 777X. Речь шла об испытаниях на герметичность. Во время тестов самолет подвергается условиям, которые превышают реальные эксплуатационные условия, чтобы проверить его надежность, целостность и безопасность.