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Bloomberg сообщил о планах Qatar Airways купить 50 грузовых Boeing

Ведомости

Авиакомпания Qatar Airways закупит 50 грузовых самолетов Boeing 777X, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Объявление о сделке должно совпасть со встречей, которую проведут эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани и президент США Джо Байден в Вашингтоне 31 января.

«Потенциальная многомиллиардная сделка поможет продемонстрировать торговые отношения между двумя странами и может быть обнародована в Белом доме», — отмечают источники агентства.

Qatar Airways планирует разместить твердый заказ примерно на 15 самолетов Boeing, а остальную часть обязательств составят опционы и изменение существующих заказов, готовится в статье.

По данным Bloomberg, сделка заключена на фоне спора спора Qatar Airways с Airbus из-за возможных недостатков пассажирских самолетов A350.

В марте 2019 г. корпорация провела презентацию новейшего широкофюзеляжного лайнера Boeing-777X – самого длинного пассажирского самолета в мире. Изначально его первый полет планировался на осень 2019 г., а первые поставки заказчикам ожидались в 2020 г.

В сентябре 2019 г. Boeing столкнулась с техническими проблемами во время испытаний лайнера 777X. Речь шла об испытаниях на герметичность. Во время тестов самолет подвергается условиям, которые превышают реальные эксплуатационные условия, чтобы проверить его надежность, целостность и безопасность.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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