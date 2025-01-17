Комитет Госдумы одобрил проект о переносе маркировки импортного алкоголя в РФ
Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал к принятию законопроект о полном переносе маркировки импортной алкогольной продукции на территорию России. Это следует из думской электронной базы.
Согласно действующим правилам, алкогольная продукция маркируется до ее импорта в Россию. Инициативу предлагается принять в связи с «неблагоприятной геополитической ситуацией, связанной с недружелюбными действиями государств, на территории которых традиционно в силу удобного географического расположения наносилась маркировка».
В числе таких государств – Польша, Латвия, Литва и Эстония. Если законопроект будет принят, то маркировка на территории РФ будет проводиться с 1 марта 2026 г.
По версии комитета, инициатива позволит снять риски введения недружественными странами запрета на маркировку федеральными специальными марками алкогольной продукции на их территории, а также создать новые инфраструктурные объекты и рабочие места на территории РФ.
В ноябре 2024 г. законопроект о полном переносе маркировки алкоголя одобрило правительство РФ. Как отмечали в Минфине, изменения позволят исключить риск запрета недружественными странами маркировки на их территории алкогольной продукции, планируемой к ввозу в Россию, обеспечив независимость от услуг, оказываемых этими странами.
Одновременно с этим в России продолжается эксперимент по маркировке импортного алкоголя. В январе 2024 г. он был продлен до 31 мая 2026 г.