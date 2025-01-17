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Комитет Госдумы одобрил проект о переносе маркировки импортного алкоголя в РФ

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Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал к принятию законопроект о полном переносе маркировки импортной алкогольной продукции на территорию России. Это следует из думской электронной базы.

Согласно действующим правилам, алкогольная продукция маркируется до ее импорта в Россию. Инициативу предлагается принять в связи с «неблагоприятной геополитической ситуацией, связанной с недружелюбными действиями государств, на территории которых традиционно в силу удобного географического расположения наносилась маркировка».

В числе таких государств – Польша, Латвия, Литва и Эстония. Если законопроект будет принят, то маркировка на территории РФ будет проводиться с 1 марта 2026 г. 

По версии комитета, инициатива позволит снять риски введения недружественными странами запрета на маркировку федеральными специальными марками алкогольной продукции на их территории, а также создать новые инфраструктурные объекты и рабочие места на территории РФ.

В ноябре 2024 г. законопроект о полном переносе маркировки алкоголя одобрило правительство РФ. Как отмечали в Минфине, изменения позволят исключить риск запрета недружественными странами маркировки на их территории алкогольной продукции, планируемой к ввозу в Россию, обеспечив независимость от услуг, оказываемых этими странами.

Одновременно с этим в России продолжается эксперимент по маркировке импортного алкоголя. В январе 2024 г. он был продлен до 31 мая 2026 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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