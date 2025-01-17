Комитет Госдумы одобрил проект о переносе маркировки импортного алкоголя в РФ

В ноябре 2024 г. законопроект о полном переносе маркировки алкоголя одобрило правительство РФ. Как отмечали в Минфине, изменения позволят исключить риск запрета недружественными странами маркировки на их территории алкогольной продукции, планируемой к ввозу в Россию, обеспечив независимость от услуг, оказываемых этими странами.