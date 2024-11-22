Кабмин одобрил законопроект о переносе маркировки импортного алкоголя в РФ

Сейчас маркировка алкоголя спецмарками должна быть осуществлена до ввоза такой продукции в Россию. С 2021 г. проводится эксперимент по маркировке на таможенных складах ввозимой алкогольной продукции. Он направлен на обеспечение возможности маркировки импортной алкогольной продукции в России. Эксперимент продлится до 2026 г. Одобренным законопроектом предусматривается, что с 1 марта 2026 г. маркировка будет осуществляться только в России на постоянной основе. Также законопроект наделит правительство полномочиями утверждать требования к местам осуществления маркировки, а также определять особенности перемещения такой продукции от границы до пунктов ее маркировки.