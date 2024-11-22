Кабмин одобрил законопроект о переносе маркировки импортного алкоголя в РФ
Законопроект, предусматривающий полный перенос маркировки импортной алкогольной продукции федеральными специальными марками на территорию России, одобрен на заседании правительства. Это следует из материалов на сайте Минфина России.
Сейчас маркировка алкоголя спецмарками должна быть осуществлена до ввоза такой продукции в Россию. С 2021 г. проводится эксперимент по маркировке на таможенных складах ввозимой алкогольной продукции. Он направлен на обеспечение возможности маркировки импортной алкогольной продукции в России. Эксперимент продлится до 2026 г. Одобренным законопроектом предусматривается, что с 1 марта 2026 г. маркировка будет осуществляться только в России на постоянной основе. Также законопроект наделит правительство полномочиями утверждать требования к местам осуществления маркировки, а также определять особенности перемещения такой продукции от границы до пунктов ее маркировки.
«Изменения позволят исключить риск запрета недружественными странами маркировки на их территории алкогольной продукции, планируемой к ввозу в Россию, обеспечив независимость от услуг, оказываемых этими странами», – отметили в ведомстве.
При этом перенос маркировки будет способствовать созданию новых инфраструктурных объектов и рабочих мест, формированию новых логистических маршрутов в России и модернизации с увеличением складских мощностей. В январе 2024 г. стало известно, что в России продлят эксперимент по маркировке импортного алкоголя.
Маркировка импортного алкоголя до ввоза в РФ обязательна с 2006 г. (постановление правительства РФ от 31 декабря 2005 г. N 866 «О маркировке алкогольной продукции акцизными марками). Изначально предполагалось, что после 31 мая 2024 г. эта практика могла распространиться на всю страну. Но, как ранее сообщали в Федеральной таможенной службе «Известиям», предложение о продлении эксперимента подготовлены «с учетом обращений заинтересованных лиц»: бизнес пока не готов к полному переходу на такую работу.