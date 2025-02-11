Группа «Аэрофлот» увеличила перевозки пассажиров в январе на 1,9%

В 2024 г. группа «Аэрофлот» перевезла 55,3 млн пассажиров, что на 16,8% больше по сравнению с 2023 г. На внутренних линиях в прошлом году перевозки выросли на 12,8%, достигнув 42,6 млн пассажиров, а на международных линиях перевозки увеличились на 32,7% до 12,7 млн пассажиров.