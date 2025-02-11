Группа «Аэрофлот» увеличила перевозки пассажиров в январе на 1,9%
В январе 2025 г. группа «Аэрофлот» перевезла 3,9 млн пассажиров, что на 1,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчета группы.
На внутренних линиях было перевезено на 1,3% больше пассажиров, их число достигло 2,9 млн человек. На международных линиях перевозки увеличились на 3,8%, превысив 1 млн пассажиров. Пассажирооборот вырос на 3,4%, предельный пассажирооборот – на 4,4%. Процент занятости пассажирских кресел составил 86%, в частности на внутренних линиях – 88,6%, а на международных линиях – 82,8%.
Пассажиропоток авиакомпании «Аэрофлот» в январе 2025 г. составил 2,2 млн человек, на 0,8% больше по сравнению с январем 2024 г. Пассажирооборот вырос на 7,4%.
В 2024 г. группа «Аэрофлот» перевезла 55,3 млн пассажиров, что на 16,8% больше по сравнению с 2023 г. На внутренних линиях в прошлом году перевозки выросли на 12,8%, достигнув 42,6 млн пассажиров, а на международных линиях перевозки увеличились на 32,7% до 12,7 млн пассажиров.
7 февраля «Аэрофлот» сообщил, что авиакомпания впервые в истории открывает прямые рейсы из Москвы на вьетнамский курорт Нячанг. Полеты начнутся с 22 марта. Рейсы будут выполняться два раза в неделю: вылет из «Шереметьево» по четвергам и субботам, обратный рейс – по пятницам и воскресеньям.