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Группа «Аэрофлот» увеличила перевозки пассажиров в январе на 1,9%

Ведомости

В январе 2025 г. группа «Аэрофлот» перевезла 3,9 млн пассажиров, что на 1,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчета группы.

На внутренних линиях было перевезено на 1,3% больше пассажиров, их число достигло 2,9 млн человек. На международных линиях перевозки увеличились на 3,8%, превысив 1 млн пассажиров. Пассажирооборот вырос на 3,4%, предельный пассажирооборот – на 4,4%. Процент занятости пассажирских кресел составил 86%, в частности на внутренних линиях – 88,6%, а на международных линиях – 82,8%.

Пассажиропоток авиакомпании «Аэрофлот» в январе 2025 г. составил 2,2 млн человек, на 0,8% больше по сравнению с январем 2024 г. Пассажирооборот вырос на 7,4%.

В 2024 г. группа «Аэрофлот» перевезла 55,3 млн пассажиров, что на 16,8% больше по сравнению с 2023 г. На внутренних линиях в прошлом году перевозки выросли на 12,8%, достигнув 42,6 млн пассажиров, а на международных линиях перевозки увеличились на 32,7% до 12,7 млн пассажиров.

7 февраля «Аэрофлот» сообщил, что авиакомпания впервые в истории открывает прямые рейсы из Москвы на вьетнамский курорт Нячанг. Полеты начнутся с 22 марта. Рейсы будут выполняться два раза в неделю: вылет из «Шереметьево» по четвергам и субботам, обратный рейс – по пятницам и воскресеньям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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