РАТЭК пожаловалась в ФАС на низкие цены на электронику на маркетплейсах

В сообщении указано, что Wildberries инвестирует собственные средства в скидки на товары продавцов для поддержания спроса и роста оборотов. Скидки от маркетплейса фондируются из средств платформы и позволяют делать товары привлекательнее и доступнее для покупателей, повышают спрос и помогают продавцам увеличивать продажи, сохраняя при этом прибыль, – то есть ситуация недополучения прибыли продавцом в случае, если к его товару применена скидка от маркетплейса, невозможна. При этом продавец вправе в любой момент снизить или повысить цену на товар в зависимости от рыночной ситуации.