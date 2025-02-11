РАТЭК пожаловалась в ФАС на низкие цены на электронику на маркетплейсах
Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) направила жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на низкие цены на электронику на маркетплейсах, из-за которых федеральным сетям физической розницы тяжело с ними конкурировать. Об этом сообщает РБК со ссылкой на обращение.
В обращении РАТЭК просит службу дать оценку законности действий торговых площадок в рамках антимонопольного законодательства. По мнению членов ассоциации, снижение маркетплейсами стоимости товаров до нерыночно низкого уровня является незаконной практикой демпинга и вмешательства в политику ценообразования третьих лиц (продавцов), которая приводит к ущемлению прав и интересов участников отрасли. По словам представителя РАТЭК, разница между ценой на маркетплейсе и в физической рознице составляет от 20 до 70%. Он также подчеркнул, что маркетплейсы снижают стоимость необоснованно, что ведет к «драматическим последствиям для продавцов».
Из письма РАТЭК следует, что подобный демпинг способствовал перетоку покупателей на маркетплейсы, что привело к падению продаж электроники и бытовой техники в розничных магазинах в 2024 г. на 16% в натуральном выражении.
Представитель ассоциации объяснил, что из-за маркетплейсов розничные сети вынуждены закрывать магазины, сужать ассортимент и переходить на агентскую модель продажи товаров. Это приводит к сокращению рабочих мест, налоговых отчислений от торговых компаний, а также к снижению доступности качественных и безопасных товаров, сложностям с соблюдением всех условий по гарантийному обслуживанию перед покупателем и прочему.
Представитель ФАС подтвердил получение письма ассоциации.
Объединенная компания Wildberries и Russ в ответ на обращение РАТЭК в ФАС заявила, что категорически не согласна с претензиями. По мнению компании, в условиях присутствия на рынке большого числа продавцов и производителей электроники, а также наличия одновременно разных каналов продаж производители не ограничены в формировании стратегии продаж, маркетинговой активности и позиционировании своих брендов для потребителей.
Компания сообщила, что ценообразование на маркетплейсе определяет исключительно продавец. Wildberries и Russ регулярно проводят специальные мероприятия, стимулирующие партнеров к завозу товара на склады, участию в акциях, расширению ассортимента и поддержанию конкурентных цен для сохранения товарного предложения, уровня цен и достаточных остатков.
В Wildberries & Russ заверили, что участие в акциях для продавцов исключительно добровольное. Акции на товары готовятся заранее, и продавцы на площадке готовы на скидки в обмен на значительный рост продаж.
В сообщении указано, что Wildberries инвестирует собственные средства в скидки на товары продавцов для поддержания спроса и роста оборотов. Скидки от маркетплейса фондируются из средств платформы и позволяют делать товары привлекательнее и доступнее для покупателей, повышают спрос и помогают продавцам увеличивать продажи, сохраняя при этом прибыль, – то есть ситуация недополучения прибыли продавцом в случае, если к его товару применена скидка от маркетплейса, невозможна. При этом продавец вправе в любой момент снизить или повысить цену на товар в зависимости от рыночной ситуации.
4 февраля ФАС вынесла предупреждения Wildberries и Ozon: маркетплейсы должны «обеспечить добровольный, прозрачный и прогнозируемый механизм участия продавцов в акциях, в том числе автоматических». Как сообщает ФАС, маркетплейсы изменили условия проведения акций на своих площадках. Они стали автоматически включать товары в категорию распродажи без предварительного согласия продавцов и за их счет. «Такие действия несут существенные риски для предпринимателей: они лишаются права управлять ценами на собственные товары», – считает ведомство.
До 28 февраля 2025 г. Wildberries и Ozon должны изменить условия и включать товары в распродажи только после подтверждения продавца, а также уведомить об изменениях ФАС, иначе регулятор возбудит дела о нарушении антимонопольного законодательства.