ФАС обязала Wildberries и Ozon согласовывать скидки с продавцами

ФАС обязала Wildberries и Ozon согласовывать скидки с продавцамиСейчас маркетплейсы устанавливают скидки автоматически за счет продавца, если тот вовремя не «снимет галочку»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России 4 февраля 2025 г. вынесла предупреждения Wildberries и Ozon: маркетплейсы должны «обеспечить добровольный, прозрачный и прогнозируемый механизм участия продавцов в акциях, в том числе автоматических». Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Как сообщает ФАС, маркетплейсы изменили условия проведения акций на своих площадках. Они стали автоматически включать товары в категорию распродажи без предварительного согласия продавцов и за их счет. «Такие действия несут существенные риски для предпринимателей: они лишаются права управлять ценами на собственные товары», – считает ведомство.
До 28 февраля 2025 г. Wildberries и Ozon должны изменить условия и включать товары в распродажи только после подтверждения продавца, а также уведомить об изменениях ФАС, иначе регулятор возбудит дела о нарушении антимонопольного законодательства.
На маркетплейсах есть скидки постоянных клиентов, которые площадка сама субсидирует. Но предупреждение выдано по другой практике – по «автоакциям» маркетплейсов, объясняет руководитель Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров. По его словам, в такую автоакцию товары продавцов попадают с уже предустановленными сниженными ценами за счет продавца и без какого-либо субсидирования. «Предварительного запроса согласия о включении товаров в такие автоакции не предусмотрено, – отмечает эксперт. – Продавцам нужно постоянно отслеживать, не попал ли их товар в автоакцию, исключать такие товары из автоакции и изменять цену, так как маркетплейс самостоятельно ее снижает».
«Мы с вниманием относимся к требованиям ФАС и изучаем обращение регулятора, – заявил представитель Ozon. – Мы на постоянной основе сотрудничаем с ведомством и продолжим диалог для решения спорных вопросов и сохранения прозрачных рыночных условий». На вопрос о размерах скидок во время таких акций собеседник не ответил.
Примерно в тех эе выражениях прокомментировал ситуацию представитель объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) «Мы внимательно относимся к позиции регулятора и строим свою работу на исполнении требований службы как добросовестный участник рынка, – сообщил он. – Wildberries внимательно изучит предупреждение, как только оно поступит в наш адрес». Размер скидок представитель РВБ также не уточнил, но отметил, что «условия каждой акции индивидуальны, как и применяемая в рамках акции скидка».
Продавцы говорят, что скидки на товары в таких акциях могут доходить до 40-50%, утверждает Алексей Кожевников, гендиректор АНО цифровизации и новых технологий, член общественного совета ФАС России. В октябре 2024 г. он обратился в ФАС с жалобой на такие акции маркетплейсов.
Ранее вопросы по автодобавлению товаров в акции («автоакциям») уже обсуждались на заседании комиссии по саморегулированию при Минпромторге с участием ФАС, напоминает президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. «Участие в акциях прежде всего помогает продавцам привлечь внимание покупателей к товару и увеличить продажи, – объясняет он. – Также механизм автодобавления помогает реализовать товары, которые давно не покупали, и освободить склады от низкооборачиваемых товаров». Соколов считает, что вопрос может снять установка минимальной цены на товар, ниже которой стоимость с учетом скидки не опустится.
Сейчас маркетплейсы заранее уведомляют селлеров об автодобавлении в акцию заранее через почту и личный кабинет, а исключить из распродажи товар можно убрав нужную «галочку», добавил президент АКИТ. Но, по словам Кожевникова, продавцы вынуждены постоянно следить и снимать «галочки» со своих товаров, чтобы они не участвовали в автоакциях маркетплейсов, так как это приводит к прямым убыткам.
«Если маркетплейсы и выполнят предписание ФАС России, то кто потерпевшим продавцам (предпринимателям) возместит убытки?» – интересуется Кожевников. По его мнению, нужно пересмотреть наказания за «подобные нарушения со стороны маркетплейсов», чтобы была возможность возмещать убытки продавцам. «В противном случае это не исключает новых злоупотреблений со стороны маркетплейсов», – считает Кожевников.
Но даже субсидированные [маркетплейсами] скидки могут быть невыгодны для продавца, рассказывает председатель совета по электронной коммерции ТПП РФ Алексей Федоров. По его словам, если скидки будут слишком агрессивными, это может снизить восприятие качества продукции. «Покупатели могут начать сомневаться в ценности товара, если он часто попадает в распродажные категории без уведомления или согласования с продавцом, – пояснил Федоров. – Более того, часть покупателей посчитает, что это не оригинальный товар, а подделки».
ФАС усмотрела в поведении маркетплейсов признаки злоупотребления доминирующим положением в форме навязывания невыгодных условий договора, объясняет старший юрист Better Chance Ани Тангян. По ее словам, если предупреждения не будут исполнены, и наличие злоупотребления будет установлено в рамках антимонопольного дела, возбужденного ФАС, то маркетплейсам могут грозить санкции в виде предписания о перечислении в бюджет доходов, полученных от нарушения, или в виде оборотного штрафа.
Размер штрафа для маркетплейса будет зависеть от последствий нарушения, которые антимонопольный орган должен будет установить, если возбудит дело, подтверждает юрист Forward Legal Елена Сатина. Если регулятор установит только ущемление интересов предпринимателей, то маркетплейсам грозит фиксированный штраф до 1 млн руб., рассказывает она. Но если ФАС выявит признаки ограничения конкуренции, то последствия могут быть более суровыми – оборотный штраф от выручки маркетплейсов на рынке, отметила Сатина.
ФАС считает, что Wildberries и Ozon занимают доминирующее положение на рынке маркетплейсов. Их суммарная доля по итогам анализа конкуренции, проведенного в декабре 2023 г., составляла около 80%, рассказывал в январе 2024 г. руководитель службы Максим Шаскольский. По собственным данным, оборот Wildberries в 2023 г. превысил 2,5 трлн руб. В прошлом году ожидался рост примерно на 60%, сообщала основательница Wildberries Татьяна Ким в интервью «Ведомостям» в октябре 2024 г. За полный 2023 год оборот Ozon увеличился на 111% по сравнению с результатами 2022 г. и превысил 1,75 трлн руб., сообщала компания.
Соколов в декабре 2024 г. говорил «Ведомостям», что объем отечественного рынка онлайн-продаж за первые 10 месяцев года вырос в годовом выражении на 43% до 7 трлн руб. За полный 2024 год рынок электронной коммерции, по его оценке, может вырасти на 40% и преодолеть планку в 9 трлн руб. Партнер аналитической компании Data Insight Борис Овчинников тогда же ожидал роста за год почти на 40% примерно до 11 трлн руб.