ФАС обязала Wildberries и Ozon согласовывать скидки с продавцами

На маркетплейсах есть скидки постоянных клиентов, которые площадка сама субсидирует. Но предупреждение выдано по другой практике – по «автоакциям» маркетплейсов, объясняет руководитель Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров. По его словам, в такую автоакцию товары продавцов попадают с уже предустановленными сниженными ценами за счет продавца и без какого-либо субсидирования. «Предварительного запроса согласия о включении товаров в такие автоакции не предусмотрено, – отмечает эксперт. – Продавцам нужно постоянно отслеживать, не попал ли их товар в автоакцию, исключать такие товары из автоакции и изменять цену, так как маркетплейс самостоятельно ее снижает».