Конфликт Wildberries с владельцами пунктов выдачи заказов перетекает в судебную плоскость

Владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и продавцы Wildberries массово подают иски к этой компании. Об этом 13 апреля на встрече с депутатами Госдумы сообщил генеральный директор юридической фирмы Fox Legal Consulting Александр Ефимов (он представляет интересы партнеров маркетплейсов). Это подтверждается и данными базы арбитражных судов. Согласно «СПАРК-Интерфаксу», с начала 2023 г. к Wildberries подано более 400 заявлений на 560 млн руб. Для сравнения: в деньгах это немногим меньше, чем было за весь прошлый год: общая сумма требований тогда составила 640 млн руб. Большинство из них (порядка 300) связаны с исполнением обязательств по договорам, в частности агентским и комиссионным соглашениям, они инициированы продавцами и владельцами ПВЗ, поясняет Ефимов. Он добавляет, что примерно в половине случаев компании оспаривают начисленные ботами маркетплейса штрафы, а в остальных – свою ответственность за потерянные или поврежденные товары.