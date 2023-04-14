Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке.
Скидки до -28%

Конфликт Wildberries с владельцами пунктов выдачи заказов перетекает в судебную плоскость

С начала года партнеры маркетплейса подали к нему иски на 560 млн рублей
Маргарита Соболь
Евгений Разумный / Ведомости

Владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и продавцы Wildberries массово подают иски к этой компании. Об этом 13 апреля на встрече с депутатами Госдумы сообщил генеральный директор юридической фирмы Fox Legal Consulting Александр Ефимов (он представляет интересы партнеров маркетплейсов). Это подтверждается и данными базы арбитражных судов. Согласно «СПАРК-Интерфаксу», с начала 2023 г. к Wildberries подано более 400 заявлений на 560 млн руб. Для сравнения: в деньгах это немногим меньше, чем было за весь прошлый год: общая сумма требований тогда составила 640 млн руб. Большинство из них (порядка 300) связаны с исполнением обязательств по договорам, в частности агентским и комиссионным соглашениям, они инициированы продавцами и владельцами ПВЗ, поясняет Ефимов. Он добавляет, что примерно в половине случаев компании оспаривают начисленные ботами маркетплейса штрафы, а в остальных – свою ответственность за потерянные или поврежденные товары.

Представители самих ПВЗ на встрече в Госдуме подтвердили наличие таких исков, но за подробностями посоветовали обратиться к Ефимову.

Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных