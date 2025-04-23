Авиасообщение между Россией и Мьянмой приостановлено

В тот же день первая группа российских спасателей прибыла для оказания помощи пострадавшим. В последующие дни вылетело еще несколько бортов МЧС России. За время работы было обследовано 88 разрушенных зданий общей площадью более 129 000 кв. м. Рейсы МЧС также доставили в Мьянму гуманитарную помощь: палатки, электростанции и продукты питания.