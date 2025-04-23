Авиасообщение между Россией и Мьянмой приостановлено
Действие единственного авиарейса из России в Мьянму по маршруту Янгон – Мандалай – Новосибирск приостановлено в связи с низкой загрузкой и землетрясением, произошедшим в регионе в марте. Об этом сообщил коммерческий директор новосибирского аэропорта «Толмачево» Станислав Таравков.
«На сегодня у нас Мьянма отменила все рейсы в весенне-летнем расписании», – уточнил Таравков (цитата по ТАСС).
Он добавил, что аэропорт ожидает возобновления выполнения рейсов в осенне-зимнем расписании.
Авиасообщение между Россией и Мьянмой возобновилось в сентябре 2023 г. В Росавиации отмечали, что начало полетов создаст дополнительные возможности для российских туристов и поспособствует развитию бизнес-контактов.
Мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме 28 марта. Эпицентр подземных толчков находился вблизи города Мандалай, который стал одним из наиболее пострадавших районов. В результате стихийного бедствия в Мьянме погибли более 3600 человек, еще свыше 5000 пострадали.
В тот же день первая группа российских спасателей прибыла для оказания помощи пострадавшим. В последующие дни вылетело еще несколько бортов МЧС России. За время работы было обследовано 88 разрушенных зданий общей площадью более 129 000 кв. м. Рейсы МЧС также доставили в Мьянму гуманитарную помощь: палатки, электростанции и продукты питания.