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/ Бизнес

Авиасообщение между Россией и Мьянмой приостановлено

Ведомости

Действие единственного авиарейса из России в Мьянму по маршруту Янгон – Мандалай – Новосибирск приостановлено в связи с низкой загрузкой и землетрясением, произошедшим в регионе в марте. Об этом сообщил коммерческий директор новосибирского аэропорта «Толмачево» Станислав Таравков.

«На сегодня у нас Мьянма отменила все рейсы в весенне-летнем расписании», – уточнил Таравков (цитата по ТАСС).

Он добавил, что аэропорт ожидает возобновления выполнения рейсов в осенне-зимнем расписании.

Авиасообщение между Россией и Мьянмой возобновилось в сентябре 2023 г. В Росавиации отмечали, что начало полетов создаст дополнительные возможности для российских туристов и поспособствует развитию бизнес-контактов.

Мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме 28 марта. Эпицентр подземных толчков находился вблизи города Мандалай, который стал одним из наиболее пострадавших районов. В результате стихийного бедствия в Мьянме погибли более 3600 человек, еще свыше 5000 пострадали.

В тот же день первая группа российских спасателей прибыла для оказания помощи пострадавшим. В последующие дни вылетело еще несколько бортов МЧС России. За время работы было обследовано 88 разрушенных зданий общей площадью более 129 000 кв. м. Рейсы МЧС также доставили в Мьянму гуманитарную помощь: палатки, электростанции и продукты питания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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