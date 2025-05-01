В Грузии предупредили авиакомпании РФ о рисках рейсов в Сухум

Минтранс России 30 апреля объявил о возобновлении авиасообщения между Россией и Абхазией. Первый рейс должен быть выполнен 1 мая авиакомпанией «ЮВТ аэро» по маршруту «Внуково» – Сухум. Второй рейс состоится 3 мая, а затем полеты будут осуществляться на регулярной основе раз в неделю. С 6 мая начнутся полеты авиакомпании «Икар» из Нижнего Новгорода в Сухум с той же частотой. 30 апреля «Аэрофлот» опроверг сообщение о планах перевозчика запустить рейсы в Абхазию.