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В Грузии предупредили авиакомпании РФ о рисках рейсов в Сухум

Ведомости

В Грузии не смогут работать авиакомпании из РФ, которые будут выполнять рейсы в Абхазию, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. 1 мая авиасообщение между Москвой и Сухумом возобновилось после 30-летнего перерыва.

Давиташвили указал на действие в республике закона, который запрещает иностранным компаниям заниматься коммерческой деятельностью в Абхазии и Южной Осетии без согласия Тбилиси.

«Компании, которые нарушают закон <...>, конечно же, не смогут работать в Грузии. Исходя из этого, мы используем все инструменты, которые в наших руках», – сказал он на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

Президент Абхазии Бадра Гунба после этого заявил ТАСС, что возобновление работы международного аэропорта Сухум является делом двух стран. Республика, по его словам, намерена и дальше развивать взаимоотношения с Москвой «на реальных делах, как сегодня».

Минтранс России 30 апреля объявил о возобновлении авиасообщения между Россией и Абхазией. Первый рейс должен быть выполнен 1 мая авиакомпанией «ЮВТ аэро» по маршруту «Внуково» – Сухум. Второй рейс состоится 3 мая, а затем полеты будут осуществляться на регулярной основе раз в неделю. С 6 мая начнутся полеты авиакомпании «Икар» из Нижнего Новгорода в Сухум с той же частотой. 30 апреля «Аэрофлот» опроверг сообщение о планах перевозчика запустить рейсы в Абхазию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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