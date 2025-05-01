В Грузии предупредили авиакомпании РФ о рисках рейсов в Сухум
В Грузии не смогут работать авиакомпании из РФ, которые будут выполнять рейсы в Абхазию, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. 1 мая авиасообщение между Москвой и Сухумом возобновилось после 30-летнего перерыва.
Давиташвили указал на действие в республике закона, который запрещает иностранным компаниям заниматься коммерческой деятельностью в Абхазии и Южной Осетии без согласия Тбилиси.
«Компании, которые нарушают закон <...>, конечно же, не смогут работать в Грузии. Исходя из этого, мы используем все инструменты, которые в наших руках», – сказал он на пресс-конференции (цитата по ТАСС).
Президент Абхазии Бадра Гунба после этого заявил ТАСС, что возобновление работы международного аэропорта Сухум является делом двух стран. Республика, по его словам, намерена и дальше развивать взаимоотношения с Москвой «на реальных делах, как сегодня».
Минтранс России 30 апреля объявил о возобновлении авиасообщения между Россией и Абхазией. Первый рейс должен быть выполнен 1 мая авиакомпанией «ЮВТ аэро» по маршруту «Внуково» – Сухум. Второй рейс состоится 3 мая, а затем полеты будут осуществляться на регулярной основе раз в неделю. С 6 мая начнутся полеты авиакомпании «Икар» из Нижнего Новгорода в Сухум с той же частотой. 30 апреля «Аэрофлот» опроверг сообщение о планах перевозчика запустить рейсы в Абхазию.