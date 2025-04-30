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«Аэрофлот» не планирует выполнять рейсы в абхазский Сухум

Ведомости

«Аэрофлот» опроверг сообщение Минтранса РФ о планах перевозчика запустить рейсы в Абхазию. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Аэрофлот» не планирует выполнять полеты в Абхазию», – пояснили в официальном канале пресс-службы авиакомпании.

Минтранс объявил о возобновлении авиасообщения между Россией и Абхазией после 30-летнего перерыва. Первый рейс должен быть выполнен 1 мая авиакомпанией «ЮВТ АЭРО» по маршруту «Внуково» – Сухум. Второй рейс состоится 3 мая, а затем полеты будут осуществляться на регулярной основе раз в неделю.

С 6 мая начнутся полеты авиакомпании «Икар» из Нижнего Новгорода в Сухум с той же частотой. Также в министерстве отмечали, что прорабатывается возможность запуска рейсов других перевозчиков: «Икар» планирует выполнять полеты из Уфы с 3 июня, «Северный ветер» – из Казани с 4 июня, а «Аэрофлот» – из Москвы с 31 мая.

29 апреля туроператоры зафиксировали резкий рост спроса на поездки в Абхазию. После объявления о старте продаж авиабилетов число поисковых запросов на такие перелеты за день увеличилось в 83 раза по сравнению с предыдущим днем и продолжает расти, сообщала представитель сервиса OneTwoTrip. А по данным «Яндекс.Путешествий», количество бронирований авиабилетов в апреле в эту страну выросло на 70% по сравнению с тем же месяцем годом ранее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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