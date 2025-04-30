«Аэрофлот» не планирует выполнять рейсы в абхазский Сухум

29 апреля туроператоры зафиксировали резкий рост спроса на поездки в Абхазию. После объявления о старте продаж авиабилетов число поисковых запросов на такие перелеты за день увеличилось в 83 раза по сравнению с предыдущим днем и продолжает расти, сообщала представитель сервиса OneTwoTrip. А по данным «Яндекс.Путешествий», количество бронирований авиабилетов в апреле в эту страну выросло на 70% по сравнению с тем же месяцем годом ранее.