«Аэрофлот» не планирует выполнять рейсы в абхазский Сухум
«Аэрофлот» опроверг сообщение Минтранса РФ о планах перевозчика запустить рейсы в Абхазию. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Аэрофлот» не планирует выполнять полеты в Абхазию», – пояснили в официальном канале пресс-службы авиакомпании.
Минтранс объявил о возобновлении авиасообщения между Россией и Абхазией после 30-летнего перерыва. Первый рейс должен быть выполнен 1 мая авиакомпанией «ЮВТ АЭРО» по маршруту «Внуково» – Сухум. Второй рейс состоится 3 мая, а затем полеты будут осуществляться на регулярной основе раз в неделю.
С 6 мая начнутся полеты авиакомпании «Икар» из Нижнего Новгорода в Сухум с той же частотой. Также в министерстве отмечали, что прорабатывается возможность запуска рейсов других перевозчиков: «Икар» планирует выполнять полеты из Уфы с 3 июня, «Северный ветер» – из Казани с 4 июня, а «Аэрофлот» – из Москвы с 31 мая.
29 апреля туроператоры зафиксировали резкий рост спроса на поездки в Абхазию. После объявления о старте продаж авиабилетов число поисковых запросов на такие перелеты за день увеличилось в 83 раза по сравнению с предыдущим днем и продолжает расти, сообщала представитель сервиса OneTwoTrip. А по данным «Яндекс.Путешествий», количество бронирований авиабилетов в апреле в эту страну выросло на 70% по сравнению с тем же месяцем годом ранее.