Верховный суд оставил в силе решение о взыскании с Google 9,5 млрд рублей
Верховный суд России оставил в силе решение о взыскании 10 млрд руб. с IT-компании Google International LLC в пользу ее российской дочерней структуры ООО «Гугл». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы судебного разбирательства.
Судья Верховного суда РФ Денис Капкаев, изучив кассационную жалобу Google International LLC, поданную в марте, не нашел оснований для пересмотра ранее вынесенных решений.
Предыдущая инстанция признала недействительными две сделки, заключенные еще в 2021 г. Первая из них касалась перечисления 9,5 млрд руб. в адрес Google International LLC, а вторая – уплаты 500 млн руб. налогов на эти дивиденды в бюджет России.
Арбитражный суд Москвы в октябре 2023 г. признал ООО «Гугл» банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Процедуру наблюдения в отношении ООО «Гугл» инициировал Девятый арбитражный апелляционный суд в ноябре 2022 г. по заявлению самой компании.
Конкурсный управляющий ООО «Гугл» Валерий Таляровский 12 апреля 2024 г. сообщил о подаче иска против американской Google в Арбитражный суд Москвы. По его мнению, выплата дивидендов нарушала права и законные интересы российской «Гугл» и ее кредиторов. Недействительность сделок он обосновал тем, что они совершались на фоне грядущего банкротства компании, что наносило ущерб интересам кредиторов.
28 апреля сообщалось, что суд в Москве продлил процедуру конкурсного производства российской дочке Google. Общая сумма ее требований к иностранным компаниям группы Alphabet/Google превысила 300 млрд руб.