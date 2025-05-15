Верховный суд оставил в силе решение о взыскании с Google 9,5 млрд рублей

Конкурсный управляющий ООО «Гугл» Валерий Таляровский 12 апреля 2024 г. сообщил о подаче иска против американской Google в Арбитражный суд Москвы. По его мнению, выплата дивидендов нарушала права и законные интересы российской «Гугл» и ее кредиторов. Недействительность сделок он обосновал тем, что они совершались на фоне грядущего банкротства компании, что наносило ущерб интересам кредиторов.