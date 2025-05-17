Мантуров отметил рост производства спецхимии в России
В России растет производство основных компонентов для боеприпасов – спецхимии. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в ходе посещения с министром промышленности и торговли Антоном Алихановым предприятия по производству ресурсов, передает правительство.
«Первый вице-премьер отметил значительный рост производства этой продукции в России», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
Дальнейшему увеличению мощностей для выпуска основных компонентов для боеприпасов и других современных средств поражения способствуют создание новых и оптимизация существующих производственных площадок, добавил Мантуров.
В июле 2024 г. зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что продукция спецхимии критически важна для достижения целей спецоперации и производства средств поражения. Медведев отмечал, что Россия использует отечественные решения «для того, чтобы нам никто палки в колеса не вставлял».
Как сообщали летом 2024 г. в госкорпорации «Ростех», занимающейся производством и разработкой боеприпасов, на базе предприятий концерна «Техмаш» будут сформированы дивизионы спецхимии и боеприпасов. Уточнялось, что реорганизация происходит в рамках стратегии кластера «Вооружение» госкорпорации по увеличению объемов производства гражданской продукции.