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Мантуров отметил рост производства спецхимии в России

Ведомости

В России растет производство основных компонентов для боеприпасов – спецхимии. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в ходе посещения с министром промышленности и торговли Антоном Алихановым предприятия по производству ресурсов, передает правительство.

«Первый вице-премьер отметил значительный рост производства этой продукции в России», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

Дальнейшему увеличению мощностей для выпуска основных компонентов для боеприпасов и других современных средств поражения способствуют создание новых и оптимизация существующих производственных площадок, добавил Мантуров.

В июле 2024 г. зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что продукция спецхимии критически важна для достижения целей спецоперации и производства средств поражения. Медведев отмечал, что Россия использует отечественные решения «для того, чтобы нам никто палки в колеса не вставлял».

Как сообщали летом 2024 г. в госкорпорации «Ростех», занимающейся производством и разработкой боеприпасов, на базе предприятий концерна «Техмаш» будут сформированы дивизионы спецхимии и боеприпасов. Уточнялось, что реорганизация происходит в рамках стратегии кластера «Вооружение» госкорпорации по увеличению объемов производства гражданской продукции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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