Мантуров отметил рост производства спецхимии в России

В июле 2024 г. зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что продукция спецхимии критически важна для достижения целей спецоперации и производства средств поражения. Медведев отмечал, что Россия использует отечественные решения «для того, чтобы нам никто палки в колеса не вставлял».