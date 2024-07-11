Медведев: спецхимия критически важна для достижения целей спецоперации

«Для наращивания производства порохов и взрывчатых веществ, а также для того, чтобы поднять область спецхимии на новый уровень, Министерство промышленности запустило инвестиционный проект, который получил поддержку. Идет реконструкция действующих и строительство новых зданий и сооружений, и в целом предприятий спецхимии. Инвестиции миллиардные <…> Мы используем все решения наши, российские, что очень важно для того, чтобы нам никто палки в колеса не вставлял», – сказал Медведев.