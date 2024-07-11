Медведев: спецхимия критически важна для достижения целей спецоперации
Продукция спецхимии критически важна для достижения целей спецоперации и производства средств поражения, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на совещании, посвященном вопросам наращивания объемов производства порохов, твердого ракетного топлива и взрывчатых веществ, которое прошло на площадке федерального центра военных технологий «Союз».
Медведев напомнил, что с 2022 г. пороховые предприятия России работали «на пределе своих возможностей».
«Для наращивания производства порохов и взрывчатых веществ, а также для того, чтобы поднять область спецхимии на новый уровень, Министерство промышленности запустило инвестиционный проект, который получил поддержку. Идет реконструкция действующих и строительство новых зданий и сооружений, и в целом предприятий спецхимии. Инвестиции миллиардные <…> Мы используем все решения наши, российские, что очень важно для того, чтобы нам никто палки в колеса не вставлял», – сказал Медведев.
В апреле сообщалось, что госкорпорация «Ростех» запустила производство пороха для боеприпасов из древесной и льняной целлюлозы. По словам индустриального директора кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии корпорации Бекхана Оздоева, в перспективе доля нового сырья в производстве порохов достигнет 60-70%, передавало ТАСС.
В ноябре 2023 г. тульское НПО «Сплав» имени Александра Ганичева стало победителем премии «Ростеха» за создание 80-мм неуправляемой авиаракеты нового поколения, способной поражать открытые и находящиеся в закрытых фортификационных сооружениях и лесных массивах цели.