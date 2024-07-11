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Медведев: спецхимия критически важна для достижения целей спецоперации

Ведомости

Продукция спецхимии критически важна для достижения целей спецоперации и производства средств поражения, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на совещании, посвященном вопросам наращивания объемов производства порохов, твердого ракетного топлива и взрывчатых веществ, которое прошло на площадке федерального центра военных технологий «Союз».

Медведев напомнил, что с 2022 г. пороховые предприятия России работали «на пределе своих возможностей».

«Для наращивания производства порохов и взрывчатых веществ, а также для того, чтобы поднять область спецхимии на новый уровень, Министерство промышленности запустило инвестиционный проект, который получил поддержку. Идет реконструкция действующих и строительство новых зданий и сооружений, и в целом предприятий спецхимии. Инвестиции миллиардные <…> Мы используем все решения наши, российские, что очень важно для того, чтобы нам никто палки в колеса не вставлял», – сказал Медведев.

В апреле сообщалось, что госкорпорация «Ростех» запустила производство пороха для боеприпасов из древесной и льняной целлюлозы. По словам индустриального директора кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии корпорации Бекхана Оздоева, в перспективе доля нового сырья в производстве порохов достигнет 60-70%, передавало ТАСС.

В ноябре 2023 г. тульское НПО «Сплав» имени Александра Ганичева стало победителем премии «Ростеха» за создание 80-мм неуправляемой авиаракеты нового поколения, способной поражать открытые и находящиеся в закрытых фортификационных сооружениях и лесных массивах цели.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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