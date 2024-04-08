«Ростех» запустил производство пороха из древесной целлюлозы
Госкорпорация «Ростех» запустила производство пороха для боеприпасов из древесной и льняной целлюлозы. Об этом сообщил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии корпорации Бекхан Оздоев в интервью ТАСС.
«В прошлом году предприятия “Ростеха” начали промышленное изготовление пороха из альтернативных видов сырья – древесной и льняной целлюлозы. Результаты позитивные: комплекс испытаний и практических стрельб показал, что такой порох ничем не уступает традиционному», – сказал он.
В перспективе доля нового сырья в производстве порохов достигнет 60-70%, рассказал Оздоев.
10 января в пресс-службе «Ростеха» сообщили, что госкорпорация запустит производство планирующей авиабомбы «Дрель». Бомба прошла все испытания Минобороны, серийное производство планируется начать в 2024 г. Согласно данным «Ростеха», бомба обладает способностью автономно достигать нужного расстояния до цели, раскрываться для нанесения удара над ней в нужный момент.
В конце 2023 г. генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов анонсировал создание бикалиберной реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Возрождение» на основе системы дистанционного минирования «Земледелие».