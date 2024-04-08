«Ростех» запустил производство пороха из древесной целлюлозы

10 января в пресс-службе «Ростеха» сообщили, что госкорпорация запустит производство планирующей авиабомбы «Дрель». Бомба прошла все испытания Минобороны, серийное производство планируется начать в 2024 г. Согласно данным «Ростеха», бомба обладает способностью автономно достигать нужного расстояния до цели, раскрываться для нанесения удара над ней в нужный момент.