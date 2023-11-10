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Технологии

В России создали неуправляемую авиаракету нового поколения

Ведомости

Тульское НПО «Сплав» имени Александра Ганичева стало победителем премии «Ростеха» за создание 80-мм неуправляемой авиаракеты нового поколения. Она способна поражать открытые и находящиеся в закрытых фортификационных сооружениях и лесных массивах цели. Информация опубликована на сайте госкорпорации.

«Научная новизна работы состоит в том, что впервые заложена основа создания многофункциональных авиационных боеприпасов, которые объединили свойства бетонобойных и осколочно-фугасных боеприпасов», – следует из пресс-релиза «Ростеха».

Отмечается, что авиаракета «превосходит по своим характеристикам все имеющиеся отечественные и зарубежные аналоги». Новый малогабаритный высокоэффективный ракетный двигатель позволяет на его основе проектировать перспективные неуправляемые, корректируемые и управляемые авиационные средства поражения.

Авиаракета стала победителем в номинации «За вклад в области разработки и производства продукции специального назначения» ежегодной премии имени Николая Макаровца.

Премией также были отмечены разработка тренажера экипажа вертолета Ми-171А2, проект по разработке и внедрению в производство гибридного теплозащитного покрытия выходного конуса соплового блока реактивного снаряда РСЗО калибра 122 мм, агрегаты для кислородной системы экипажа и переносного кислородного оборудования на самолеты МС-21 и SJ-100.

Премия имени Героя России Николая Макаровца учреждена в 2020 г. госкорпорацией «Ростех». Награда присуждается за достижения в области создания изделий военного и гражданского назначения. В состав оргкомитета входят представители Военно-промышленной комиссии, Минпромторга, «Ростеха» и «Технодинамики», а также губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Экспертный совет включает представителей отрасли боеприпасов и спецхимии, ведущих экспертов и научных деятелей. В этом году в адрес экспертного совета поступило 110 заявок.

В мае в «Ростехе» сообщали о продолжении испытаний ракетного комплекса «Гермес» с дальностью стрельбы до 100 км. В сентябре концерн «Калашников» заявил, что в ближайшее время откроет два новых цеха. Они позволят нарастить производство управляемых ракет «Вихрь» и высокоточных боеприпасов «Китолов» более чем в два раза.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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