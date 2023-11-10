В России создали неуправляемую авиаракету нового поколения

В мае в «Ростехе» сообщали о продолжении испытаний ракетного комплекса «Гермес» с дальностью стрельбы до 100 км. В сентябре концерн «Калашников» заявил, что в ближайшее время откроет два новых цеха. Они позволят нарастить производство управляемых ракет «Вихрь» и высокоточных боеприпасов «Китолов» более чем в два раза.