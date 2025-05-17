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Путин поручил принять решение о строительстве двух новых атомных ледоколов

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству принять решение о начале строительства двух атомных ледоколов не позднее 2026 г., сообщается на сайте Кремля. 

Глава государства утвердил это и другие поручения по итогам рабочей поездки в Мурманск 27 марта. Тогда он заявил, что Россия уже имеет самый большой ледокольный флот в мире. Президент отметил, что четыре атомных ледокола уже выполняют задачи в Арктике, еще три находятся на стадии строительства. Он также поручил правительству расширить возможности портов в Арктике и рассмотреть вопрос строительства новых гаваней на Севере.

Путин по итогам поездки поручил обеспечить формирование необходимого ледокольного флота на период до 2035 г. и на перспективу до 2050 г., сообщили в Кремле. Необходимо определить источники финансирования соответствующих мероприятий, а решения о начале строительства седьмого и восьмого серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220 должно быть принято не позднее 2026 г., следует из перечня поручений. Отмечается, что работы должны проходить с учетом софинансирования за счет ассигнований федерального бюджета не менее 50% стоимости на весь период строительства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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