Путин поручил принять решение о строительстве двух новых атомных ледоколов
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству принять решение о начале строительства двух атомных ледоколов не позднее 2026 г., сообщается на сайте Кремля.
Глава государства утвердил это и другие поручения по итогам рабочей поездки в Мурманск 27 марта. Тогда он заявил, что Россия уже имеет самый большой ледокольный флот в мире. Президент отметил, что четыре атомных ледокола уже выполняют задачи в Арктике, еще три находятся на стадии строительства. Он также поручил правительству расширить возможности портов в Арктике и рассмотреть вопрос строительства новых гаваней на Севере.
Путин по итогам поездки поручил обеспечить формирование необходимого ледокольного флота на период до 2035 г. и на перспективу до 2050 г., сообщили в Кремле. Необходимо определить источники финансирования соответствующих мероприятий, а решения о начале строительства седьмого и восьмого серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220 должно быть принято не позднее 2026 г., следует из перечня поручений. Отмечается, что работы должны проходить с учетом софинансирования за счет ассигнований федерального бюджета не менее 50% стоимости на весь период строительства.