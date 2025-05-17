Путин поручил принять решение о строительстве двух новых атомных ледоколов

Путин по итогам поездки поручил обеспечить формирование необходимого ледокольного флота на период до 2035 г. и на перспективу до 2050 г., сообщили в Кремле. Необходимо определить источники финансирования соответствующих мероприятий, а решения о начале строительства седьмого и восьмого серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220 должно быть принято не позднее 2026 г., следует из перечня поручений. Отмечается, что работы должны проходить с учетом софинансирования за счет ассигнований федерального бюджета не менее 50% стоимости на весь период строительства.