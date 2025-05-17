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Путин поручил «Газпрому» запустить газопровод Волхов – Мурманск до 2030 года

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Президент России Владимир Путин поручил запустить газопровод Волхов – Мурманск до 2030 г. Это следует из перечня поручений по итогам рабочей поездки в Мурманск. Он опубликован на сайте Кремля.

Ввести в эксплуатацию газопровод поручено как ПАО «Газпром», так и правительству РФ, правительствам Мурманской области и Республики Карелия.

В ноябре 2024 г. премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, по которому «Газпром» будет строить газопровод от Волхова до Мурманска самостоятельно. В списке газопроводов, строительство которых было поручено естественной монополии, также фигурируют газопровод Волхов – Сегежа – Костомукша, система магистральных газопроводов «Восточная система газоснабжения» и др.

РБК со ссылкой на источники писал в апреле прошлого года, что «Газпром» может оплатить строительство газопровода Волхов – Мурманск – Белокаменка, необходимого для проекта «Мурманский СПГ», за счет предоставления скидки «Новатэку» на транспортировку газа в остальной части Единой системы газоснабжения России (ЕСГ).

Собеседники издания тогда заявили, что плановый срок строительства газопровода – 2028 г. Ранее «Новатэк» и региональные власти анонсировали завершение строительства в 2027 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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