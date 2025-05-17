Путин поручил «Газпрому» запустить газопровод Волхов – Мурманск до 2030 года
Президент России Владимир Путин поручил запустить газопровод Волхов – Мурманск до 2030 г. Это следует из перечня поручений по итогам рабочей поездки в Мурманск. Он опубликован на сайте Кремля.
Ввести в эксплуатацию газопровод поручено как ПАО «Газпром», так и правительству РФ, правительствам Мурманской области и Республики Карелия.
В ноябре 2024 г. премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, по которому «Газпром» будет строить газопровод от Волхова до Мурманска самостоятельно. В списке газопроводов, строительство которых было поручено естественной монополии, также фигурируют газопровод Волхов – Сегежа – Костомукша, система магистральных газопроводов «Восточная система газоснабжения» и др.
РБК со ссылкой на источники писал в апреле прошлого года, что «Газпром» может оплатить строительство газопровода Волхов – Мурманск – Белокаменка, необходимого для проекта «Мурманский СПГ», за счет предоставления скидки «Новатэку» на транспортировку газа в остальной части Единой системы газоснабжения России (ЕСГ).
Собеседники издания тогда заявили, что плановый срок строительства газопровода – 2028 г. Ранее «Новатэк» и региональные власти анонсировали завершение строительства в 2027 г.