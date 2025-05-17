Путин поручил «Газпрому» запустить газопровод Волхов – Мурманск до 2030 года

В ноябре 2024 г. премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, по которому «Газпром» будет строить газопровод от Волхова до Мурманска самостоятельно. В списке газопроводов, строительство которых было поручено естественной монополии, также фигурируют газопровод Волхов – Сегежа – Костомукша, система магистральных газопроводов «Восточная система газоснабжения» и др.