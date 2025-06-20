Модератором пленарной сессии ПМЭФа станет журналист из ОАЭ
Пленарную сессию ПМЭФа-2025 с участием президента РФ Владимира Путина будет модерировать журналист из Объединенных Арабских Эмиратов Надим Кутейш. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Кутейш работает в эмиратской телекомпании Sky. Журналист уже общался с Путиным на встрече с главными редакторами СМИ БРИКС накануне саммита объединения в Казани.
20 июня Путин традиционно выступит на пленарной сессии ПМЭФа и примет участие в панельной дискуссии, анонсировал ранее Песков. По его словам, выступление президента президента РФ будет посвящено экономике и другим связанным с ней составляющим.