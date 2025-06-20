В «Автодоре» не видят оснований для повышения цен на трассах

18 апреля «Автодор» начал обслуживать федеральную трассу А-289 (Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк). С 22 апреля проезд по дороге от Краснодара до Крымского моста стал платным. Как отметили в компании, все средства от платного проезда будут направлены на содержание и развитие трассы, включая обеспечение безопасности и будущие ремонты, без привлечения бюджетных ресурсов.