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В «Автодоре» не видят оснований для повышения цен на трассах

Ведомости

В госкомпании «Автодор» не видят оснований для повышения тарифов за проезд по своим платным трассам в текущем году. Об этом сообщил глава компании Вячеслав Петушенко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Его слова передает ТАСС.

Он отметил, что сейчас на всех участках платных дорог, кроме М-12 до Владимира, цены за проезд не доходят до пределов тарифов, установленных правительством РФ.

18 апреля «Автодор» начал обслуживать федеральную трассу А-289 (Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк). С 22 апреля проезд по дороге от Краснодара до Крымского моста стал платным. Как отметили в компании, все средства от платного проезда будут направлены на содержание и развитие трассы, включая обеспечение безопасности и будущие ремонты, без привлечения бюджетных ресурсов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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