С 22 апреля проезд по трассе А-289 от Краснодара до Крыма станет платным

Трасса А-289 была введена в эксплуатацию в конце 2024 г., а с декабря прошлого года работала в бесплатном режиме. За это время объект был подготовлен для предоставления пользователям полноценной инфраструктурной услуги. С апреля дорога переходит в режим платной эксплуатации с использованием системы «Свободный поток», которая позволяет взимать плату без остановки движения с помощью установленных над проезжей частью датчиков.