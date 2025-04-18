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/ Общество

С 22 апреля проезд по трассе А-289 от Краснодара до Крыма станет платным

Ведомости

Новую федеральную трассу А-289 (Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк) начала обслуживать государственная компания «Автодор». С 22 апреля 2025 г. проезд по дороге от Краснодара до Крымского моста станет платным, говорится в сообщении компании.

Трасса А-289 была введена в эксплуатацию в конце 2024 г., а с декабря прошлого года работала в бесплатном режиме. За это время объект был подготовлен для предоставления пользователям полноценной инфраструктурной услуги. С апреля дорога переходит в режим платной эксплуатации с использованием системы «Свободный поток», которая позволяет взимать плату без остановки движения с помощью установленных над проезжей частью датчиков.

Общая протяженность трассы составляет 118,6 км. Дорога имеет четыре полосы движения и относится к категории IБ. По маршруту построено 10 развязок, организовано наружное освещение, предусмотрена работа аварийных комиссаров, а также программы лояльности и абонементы со скидками до 50% для регулярных пользователей.

Как отметили в «Автодоре», все средства от платного проезда будут направлены на содержание и развитие трассы, включая обеспечение безопасности и будущие ремонты, без привлечения бюджетных ресурсов.

С 17 февраля проезд по платным участкам трассы М-4 «Дон» стал дороже после индексации тарифов. Проезд от Москвы до Краснодара по М-4 «Дон» для первой категории транспортных средств с понедельника по четверг подорожал на 360 руб. и теперь составляет 4610 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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