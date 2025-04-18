С 22 апреля проезд по трассе А-289 от Краснодара до Крыма станет платным
Новую федеральную трассу А-289 (Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк) начала обслуживать государственная компания «Автодор». С 22 апреля 2025 г. проезд по дороге от Краснодара до Крымского моста станет платным, говорится в сообщении компании.
Трасса А-289 была введена в эксплуатацию в конце 2024 г., а с декабря прошлого года работала в бесплатном режиме. За это время объект был подготовлен для предоставления пользователям полноценной инфраструктурной услуги. С апреля дорога переходит в режим платной эксплуатации с использованием системы «Свободный поток», которая позволяет взимать плату без остановки движения с помощью установленных над проезжей частью датчиков.
Общая протяженность трассы составляет 118,6 км. Дорога имеет четыре полосы движения и относится к категории IБ. По маршруту построено 10 развязок, организовано наружное освещение, предусмотрена работа аварийных комиссаров, а также программы лояльности и абонементы со скидками до 50% для регулярных пользователей.
Как отметили в «Автодоре», все средства от платного проезда будут направлены на содержание и развитие трассы, включая обеспечение безопасности и будущие ремонты, без привлечения бюджетных ресурсов.
С 17 февраля проезд по платным участкам трассы М-4 «Дон» стал дороже после индексации тарифов. Проезд от Москвы до Краснодара по М-4 «Дон» для первой категории транспортных средств с понедельника по четверг подорожал на 360 руб. и теперь составляет 4610 руб.