Wildberries запустит собственные банковские карты

Wildberries запустит собственные банковские картыИми можно будет расплачиваться онлайн и офлайн
Банк Wildberries в ближайшее время начнет выпускать банковские карты для розничных клиентов. Об этом сообщила основательница маркетплейса Татьяна Ким на сессии «Цифровые платформы и экосистемы 2030: каким будет рынок» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).
Ким показала собственную банковскую карту серебряного цвета, которую выпустил «Вайлдберриз банк». Она рассказала, что карты были запущены недавно. Ими можно платить как онлайн, так и офлайн.
Пока карты могут получить только сотрудники и исполнители маркетплейса, но скоро их смогут заказать и пользователи, которые повысили уровень WB Кошелька до «максимального», предполагающего открытие счета в «Вайлдберриз банке». У них будут карты фиолетового цвета.
«Что будет давать карта? Во-первых, это просто красиво, во-вторых, мы сейчас разрабатываем масштабную программу лояльности. В нее будут входить повышенные скидки при оплате на нашей платформе и другие привилегии», – пояснила Ким.
В феврале 2021 г. Ким стала владелицей 100% банка «Стандарт-кредит» (сейчас «Вайлдберриз банк»). Тогда в Wildberries пояснили, что основательница маркетплейса приобрела кредитную организацию для дальнейшего развития ритейлера. С января 2022 г. организация стала выпускать дебетовые карты, а через два года появился электронный кошелек «WB кошелек» для оплаты товаров на маркетплейсе.
В ноябре 2024 г. у пользователей Wildberries в мобильном приложении также появилась возможность оформить кредит на сроки от 3 до 36 месяцев (3 года) при покупке от 30 000 руб. Среди партнеров сервиса – Т-банк, «ОТП банк», «МТС банк», «Ренессанс кредит» и микрофинансовые компании «Мигкредит» и сервис «Мокка», принадлежащий «Рево технологии».