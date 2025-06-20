Wildberries запустит собственные банковские карты

В феврале 2021 г. Ким стала владелицей 100% банка «Стандарт-кредит» (сейчас «Вайлдберриз банк»). Тогда в Wildberries пояснили, что основательница маркетплейса приобрела кредитную организацию для дальнейшего развития ритейлера. С января 2022 г. организация стала выпускать дебетовые карты, а через два года появился электронный кошелек «WB кошелек» для оплаты товаров на маркетплейсе.