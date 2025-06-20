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Wildberries запустит собственные банковские карты

Ими можно будет расплачиваться онлайн и офлайн
София Векслер
Евгений Разумный, Максим Стулов / Ведомости
Евгений Разумный, Максим Стулов / Ведомости

Банк Wildberries в ближайшее время начнет выпускать банковские карты для розничных клиентов. Об этом сообщила основательница маркетплейса Татьяна Ким на сессии «Цифровые платформы и экосистемы 2030: каким будет рынок» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

Ким показала собственную банковскую карту серебряного цвета, которую выпустил «Вайлдберриз банк». Она рассказала, что карты были запущены недавно. Ими можно платить как онлайн, так и офлайн.

Пока карты могут получить только сотрудники и исполнители маркетплейса, но скоро их смогут заказать и пользователи, которые повысили уровень WB Кошелька до «максимального», предполагающего открытие счета в «Вайлдберриз банке». У них будут карты фиолетового цвета.

«Что будет давать карта? Во-первых, это просто красиво, во-вторых, мы сейчас разрабатываем масштабную программу лояльности. В нее будут входить повышенные скидки при оплате на нашей платформе и другие привилегии», – пояснила Ким.

В феврале 2021 г. Ким стала владелицей 100% банка «Стандарт-кредит» (сейчас «Вайлдберриз банк»). Тогда в Wildberries пояснили, что основательница маркетплейса приобрела кредитную организацию для дальнейшего развития ритейлера. С января 2022 г. организация стала выпускать дебетовые карты, а через два года появился электронный кошелек «WB кошелек» для оплаты товаров на маркетплейсе.

В ноябре 2024 г. у пользователей Wildberries в мобильном приложении также появилась возможность оформить кредит на сроки от 3 до 36 месяцев (3 года) при покупке от 30 000 руб. Среди партнеров сервиса – Т-банк, «ОТП банк», «МТС банк», «Ренессанс кредит» и микрофинансовые компании «Мигкредит» и сервис «Мокка», принадлежащий «Рево технологии».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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