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Wildberries запустил сервис онлайн-чаевых для менеджеров ПВЗ и курьеров

Ведомости

Маркетплейс Wildberries запустил в тестовом режиме сервис онлайн-чаевых для менеджеров пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и курьеров. Об этом сообщила глава «РВБ» Татьяна Ким.

По ее словам, новую услугу ввели по просьбам клиентов, которые хотели поблагодарить сотрудников Wildberries «не только высокой оценкой в приложении, но и денежным вознаграждением».

Пока сервис работает только для ограниченной группы покупателей, но постепенно его планирует расширить. Чаевые будут отправляться на WB кошелек менеджера ПВЗ или курьера.

В декабре 2024 г. в приложении маркетплейса Wildberries появился раздел «Сделано в России», включающий подразделы с названиями регионов, где были произведены товары. Подборки производителей из регионов были собраны при участии представительств субъектов РФ по взаимодействию с бизнесменами.

12 декабря «Ведомости» со ссылкой на представителя Wildberries & Russ писали, что объединенная компания начала выпуск изотермических полуприцепов для транспортировки грузов. Производством занимается подразделение автоматизации компании на площадке в подмосковных Луховицах, в первый год РВБ планирует выпустить около 60 полуприцепов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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