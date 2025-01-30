Wildberries запустил сервис онлайн-чаевых для менеджеров ПВЗ и курьеров
Маркетплейс Wildberries запустил в тестовом режиме сервис онлайн-чаевых для менеджеров пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и курьеров. Об этом сообщила глава «РВБ» Татьяна Ким.
По ее словам, новую услугу ввели по просьбам клиентов, которые хотели поблагодарить сотрудников Wildberries «не только высокой оценкой в приложении, но и денежным вознаграждением».
Пока сервис работает только для ограниченной группы покупателей, но постепенно его планирует расширить. Чаевые будут отправляться на WB кошелек менеджера ПВЗ или курьера.
В декабре 2024 г. в приложении маркетплейса Wildberries появился раздел «Сделано в России», включающий подразделы с названиями регионов, где были произведены товары. Подборки производителей из регионов были собраны при участии представительств субъектов РФ по взаимодействию с бизнесменами.
12 декабря «Ведомости» со ссылкой на представителя Wildberries & Russ писали, что объединенная компания начала выпуск изотермических полуприцепов для транспортировки грузов. Производством занимается подразделение автоматизации компании на площадке в подмосковных Луховицах, в первый год РВБ планирует выпустить около 60 полуприцепов.