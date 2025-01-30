Wildberries запустил сервис онлайн-чаевых для менеджеров ПВЗ и курьеров

В декабре 2024 г. в приложении маркетплейса Wildberries появился раздел «Сделано в России», включающий подразделы с названиями регионов, где были произведены товары. Подборки производителей из регионов были собраны при участии представительств субъектов РФ по взаимодействию с бизнесменами.