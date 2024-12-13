На Wildberries появится раздел «Сделано в России»

В ближайшее время на сайте и в приложении маркетплейса Wildberries появится раздел «Сделано в России», включающий подразделы с названиями регионов, где были произведены товары. Об этом говорится в сообщении объединенной компании Wildberries & Russ (есть у «Ведомостей»).