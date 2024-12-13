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На Wildberries появится раздел «Сделано в России»

Ведомости

В ближайшее время на сайте и в приложении маркетплейса Wildberries появится раздел «Сделано в России», включающий подразделы с названиями регионов, где были произведены товары. Об этом говорится в сообщении объединенной компании Wildberries & Russ (есть у «Ведомостей»).

Подборки производителей из регионов были собраны при участии представительств субъектов РФ по взаимодействию с бизнесменами.

«Инициатива направлена на поддержку российских производителей, предоставляя им дополнительную возможность привлечь внимание к своим товарам», – говорится в сообщении.

В настоящее время к витрине раздела подключены 15 регионов, но, как отметили в компании, в скором времени подборки будут пополняться.

В апреле 2022 г. Wildberries объявляла об открытии раздела с отечественными брендами «Сделано в России», однако потом его закрыли для доработки.

12 декабря «Ведомости» со ссылкой на представителя Wildberries & Russ писали, что объединенная компания начала выпуск изотермических полуприцепов для транспортировки грузов. Производством занимается подразделение автоматизации компании на площадке в подмосковных Луховицах, в первый год РВБ планирует выпустить около 60 полуприцепов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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