На Wildberries появится раздел «Сделано в России»
В ближайшее время на сайте и в приложении маркетплейса Wildberries появится раздел «Сделано в России», включающий подразделы с названиями регионов, где были произведены товары. Об этом говорится в сообщении объединенной компании Wildberries & Russ (есть у «Ведомостей»).
Подборки производителей из регионов были собраны при участии представительств субъектов РФ по взаимодействию с бизнесменами.
«Инициатива направлена на поддержку российских производителей, предоставляя им дополнительную возможность привлечь внимание к своим товарам», – говорится в сообщении.
В настоящее время к витрине раздела подключены 15 регионов, но, как отметили в компании, в скором времени подборки будут пополняться.
В апреле 2022 г. Wildberries объявляла об открытии раздела с отечественными брендами «Сделано в России», однако потом его закрыли для доработки.
12 декабря «Ведомости» со ссылкой на представителя Wildberries & Russ писали, что объединенная компания начала выпуск изотермических полуприцепов для транспортировки грузов. Производством занимается подразделение автоматизации компании на площадке в подмосковных Луховицах, в первый год РВБ планирует выпустить около 60 полуприцепов.