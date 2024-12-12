Wildberries может увеличить свой портфель складов почти в 2 раза

Сейчас в портфеле Wildberries, по собственным данным компании, находится свыше 130 логистических объектов общей площадью более 2,5 млн кв. м. Таким образом, она намерена увеличить свой портфель складов почти в 2 раза. Сама Wildberries является одним из крупнейших интернет-ритейлеров в России. Оборот компании в первом полугодии 2024 г. составил более 1,5 трлн руб. (по итогам всего прошлого года этот показатель превысил 2,5 трлн руб.). Основной владелец маркетплейса – Татьяна Ким (ранее Бакальчук), ей принадлежит 99% долей в головной структуре ритейлера. В июне 2024 г. компания объявила о слиянии с крупнейшим в России оператором рекламы – Russ, они зарегистрировали совместное предприятие ООО «РВБ».