Wildberries может увеличить свой портфель складов почти в 2 раза

Wildberries может увеличить свой портфель складов почти в 2 разаМаркетплейс намерен построить в Москве и регионах более 2 млн кв. м логистической недвижимости
Интернет-ритейлер Wildberries планирует построить в различных городах России еще 11 логистических комплексов общей площадью свыше 2,2 млн кв. м. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель самой компании. По его словам, склады площадью от 100 000 до 270 000 кв. м должны появиться в Московском регионе, Оренбурге, Перми, Красноярске, Челябинске, Смоленске, Уфе, Сургуте и Иванове. О планах маркетплейса в этих городах знают и два консультанта, работавших с ним.
Сейчас в портфеле Wildberries, по собственным данным компании, находится свыше 130 логистических объектов общей площадью более 2,5 млн кв. м. Таким образом, она намерена увеличить свой портфель складов почти в 2 раза. Сама Wildberries является одним из крупнейших интернет-ритейлеров в России. Оборот компании в первом полугодии 2024 г. составил более 1,5 трлн руб. (по итогам всего прошлого года этот показатель превысил 2,5 трлн руб.). Основной владелец маркетплейса – Татьяна Ким (ранее Бакальчук), ей принадлежит 99% долей в головной структуре ритейлера. В июне 2024 г. компания объявила о слиянии с крупнейшим в России оператором рекламы – Russ, они зарегистрировали совместное предприятие ООО «РВБ».