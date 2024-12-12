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Wildberries может увеличить свой портфель складов почти в 2 раза

Маркетплейс намерен построить в Москве и регионах более 2 млн кв. м логистической недвижимости
Екатерина Волкова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Интернет-ритейлер Wildberries планирует построить в различных городах России еще 11 логистических комплексов общей площадью свыше 2,2 млн кв. м. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель самой компании. По его словам, склады площадью от 100 000 до 270 000 кв. м должны появиться в Московском регионе, Оренбурге, Перми, Красноярске, Челябинске, Смоленске, Уфе, Сургуте и Иванове. О планах маркетплейса в этих городах знают и два консультанта, работавших с ним.

Сейчас в портфеле Wildberries, по собственным данным компании, находится свыше 130 логистических объектов общей площадью более 2,5 млн кв. м. Таким образом, она намерена увеличить свой портфель складов почти в 2 раза. Сама Wildberries является одним из крупнейших интернет-ритейлеров в России. Оборот компании в первом полугодии 2024 г. составил более 1,5 трлн руб. (по итогам всего прошлого года этот показатель превысил 2,5 трлн руб.). Основной владелец маркетплейса – Татьяна Ким (ранее Бакальчук), ей принадлежит 99% долей в головной структуре ритейлера. В июне 2024 г. компания объявила о слиянии с крупнейшим в России оператором рекламы – Russ, они зарегистрировали совместное предприятие ООО «РВБ».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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