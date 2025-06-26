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Внутренняя торговля стран БРИКС достигла $1 трлн

Ведомости

Внутренняя торговля стран БРИКС достигла $1 трлн. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в своем Telegram-канале.

Дмитриев указал, что этот значимый рубеж подтверждает укрепление экономических связей и рост роли объединения в формировании новой архитектуры мировой экономики. Россия продолжает укреплять бизнес-связи, в частности через Деловой совет БРИКС, в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина.

20 июня Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФ-2025 напомнил, что в начале XXI в. страны БРИКС составляли всего пятую часть глобальной экономики, а сейчас речь идет уже о 40%. По мнению российского главы, эта доля будет расти, это «медицинский факт». Прежде всего это будет происходить за счет государств Глобального Юга.

В апреле заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что страны БРИКС, которые работают на принципах консенсуса, становятся ключевой силой мировой экономики.

Изначально в состав БРИКС входили пять государств: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. В 2024 г. к ним присоединились четыре государства – ОАЭ, Иран, Эфиопия и Египет. В январе 2025 г. Индонезия стала десятым полноправным участником объединения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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