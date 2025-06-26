Внутренняя торговля стран БРИКС достигла $1 трлн

20 июня Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФ-2025 напомнил, что в начале XXI в. страны БРИКС составляли всего пятую часть глобальной экономики, а сейчас речь идет уже о 40%. По мнению российского главы, эта доля будет расти, это «медицинский факт». Прежде всего это будет происходить за счет государств Глобального Юга.