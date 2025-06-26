Внутренняя торговля стран БРИКС достигла $1 трлн
Внутренняя торговля стран БРИКС достигла $1 трлн. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в своем Telegram-канале.
Дмитриев указал, что этот значимый рубеж подтверждает укрепление экономических связей и рост роли объединения в формировании новой архитектуры мировой экономики. Россия продолжает укреплять бизнес-связи, в частности через Деловой совет БРИКС, в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина.
20 июня Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФ-2025 напомнил, что в начале XXI в. страны БРИКС составляли всего пятую часть глобальной экономики, а сейчас речь идет уже о 40%. По мнению российского главы, эта доля будет расти, это «медицинский факт». Прежде всего это будет происходить за счет государств Глобального Юга.
В апреле заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что страны БРИКС, которые работают на принципах консенсуса, становятся ключевой силой мировой экономики.
Изначально в состав БРИКС входили пять государств: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. В 2024 г. к ним присоединились четыре государства – ОАЭ, Иран, Эфиопия и Египет. В январе 2025 г. Индонезия стала десятым полноправным участником объединения.