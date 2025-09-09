Газета
Суд взыскал 4,6 млрд рублей неустойки с «Решетнева»

Ведомости

Девятый арбитражный апелляционный суд утвердил взыскание неустойки с АО «Решетнев» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») в объеме более 4,6 млрд руб. Иск был подан Минобороны из-за нарушения сроков выполнения опытно-конструкторской работы «Репей». Это следует из данных картотеки суда.

Госконтракт был заключен 1 сентября 2014 г. АО «Решетнев» заявило, что не может завершить работы из-за действий АО «НИИ ТП», которое должно «унифицировать УКИС» (унифицированная командно-измерительная система).

В апреле Арбитражный суд Москвы отклонил доводы АО «Решетнев» и удовлетворил исковые требования Минобороны. Апелляционная инстанция также отклонила жалобу АО «Решетнев». Ранее с АО «Решетнев» уже было взыскано более 24 млн руб. по второй фазе ОКР.

Минобороны РФ подало иск к производителю космических аппаратов красноярскому АО «Информационные спутниковые системы имени академика М. Ф. Решетнева» в ноябре 2024 г.

