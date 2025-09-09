Суд взыскал 4,6 млрд рублей неустойки с «Решетнева»

В апреле Арбитражный суд Москвы отклонил доводы АО «Решетнев» и удовлетворил исковые требования Минобороны. Апелляционная инстанция также отклонила жалобу АО «Решетнев». Ранее с АО «Решетнев» уже было взыскано более 24 млн руб. по второй фазе ОКР.