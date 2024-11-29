Минобороны подало иск на 4,6 млрд рублей к производителю спутников
Министерство обороны России подало иск в Арбитражный суд Москвы к производителю космических аппаратов красноярскому АО «Информационные спутниковые системы имени академика М. Ф. Решетнева». Об этом стало известно из материалов суда.
Минобороны взыскивает с производителя неустойку по государственному контракту, датированному 1 сентября 2014 г. При этом информация о предмете контракта и другие детали не раскрываются.
Известно, что иск поступил 15 ноября. Заседание по нему пройдет 17 января, следует из данных картотеки.
29 ноября Министерство обороны РФ подало иск к ОАО «Владимирский завод «Электроприбор», специализирующемуся на производстве средств борьбы с беспилотниками, на сумму 57,5 млн руб. за нарушение условий контракта.
Истец утверждает, что ответчик не исполнил свои договорные обязательства. Размер заявленных требований составляет 57,502 млн руб. Суд принял иск к рассмотрению.