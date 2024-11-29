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Минобороны подало иск на 4,6 млрд рублей к производителю спутников

Ведомости

Министерство обороны России подало иск в Арбитражный суд Москвы к производителю космических аппаратов красноярскому АО «Информационные спутниковые системы имени академика М. Ф. Решетнева». Об этом стало известно из материалов суда.

Минобороны взыскивает с производителя неустойку по государственному контракту, датированному 1 сентября 2014 г. При этом информация о предмете контракта и другие детали не раскрываются.

Известно, что иск поступил 15 ноября. Заседание по нему пройдет 17 января, следует из данных картотеки.

29 ноября Министерство обороны РФ подало иск к ОАО «Владимирский завод «Электроприбор», специализирующемуся на производстве средств борьбы с беспилотниками, на сумму 57,5 млн руб. за нарушение условий контракта.

Истец утверждает, что ответчик не исполнил свои договорные обязательства. Размер заявленных требований составляет 57,502 млн руб. Суд принял иск к рассмотрению.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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