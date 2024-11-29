Минобороны хочет взыскать с завода «Электроприбор» во Владимире 57,5 млн рублей
Министерство обороны РФ подало иск к ОАО «Владимирский завод "Электроприбор"», специализирующемуся на производстве средств борьбы с беспилотниками, на сумму 57,5 млн руб. за нарушение условий контракта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Арбитражный суд Москвы.
Истец утверждает, что ответчик не исполнил свои договорные обязательства. Размер заявленных требований составляет 57, 502 млн руб. Суд принял иск к рассмотрению.
С 1955 г. завод работает в сфере разработки и производства средств и систем радиосвязи. Предприятие производит высокотехнологичную продукцию для гражданской авиации, системы железнодорожной связи, технические средства оповещения населения по радиоканалам и цифровым сетям, башни и опоры связи, антенно-мачтовые устройства, механические решетки для очистки сточных вод. За свою историю «Электроприбор» выпустил более 100 наименований техники различного назначения.