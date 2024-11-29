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Минобороны хочет взыскать с завода «Электроприбор» во Владимире 57,5 млн рублей

Ведомости

Министерство обороны РФ подало иск к ОАО «Владимирский завод "Электроприбор"», специализирующемуся на производстве средств борьбы с беспилотниками, на сумму 57,5 млн руб. за нарушение условий контракта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Арбитражный суд Москвы.

Истец утверждает, что ответчик не исполнил свои договорные обязательства. Размер заявленных требований составляет 57, 502 млн руб. Суд принял иск к рассмотрению.

С 1955 г. завод работает в сфере разработки и производства средств и систем радиосвязи. Предприятие производит высокотехнологичную продукцию для гражданской авиации, системы железнодорожной связи, технические средства оповещения населения по радиоканалам и цифровым сетям, башни и опоры связи, антенно-мачтовые устройства, механические решетки для очистки сточных вод. За свою историю «Электроприбор» выпустил более 100 наименований техники различного назначения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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