Минобороны хочет взыскать с завода «Электроприбор» во Владимире 57,5 млн рублей

С 1955 г. завод работает в сфере разработки и производства средств и систем радиосвязи. Предприятие производит высокотехнологичную продукцию для гражданской авиации, системы железнодорожной связи, технические средства оповещения населения по радиоканалам и цифровым сетям, башни и опоры связи, антенно-мачтовые устройства, механические решетки для очистки сточных вод. За свою историю «Электроприбор» выпустил более 100 наименований техники различного назначения.