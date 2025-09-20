Газета
Главная / Бизнес /

КНР призвал США обеспечить справедливую среду ведения бизнеса для TikTok

Ведомости

Министерство коммерции Китая выразило надежду, что США обеспечат справедливую и недискриминационную деловую среду для продолжения работы китайских компаний в стране, в частности для TikTok. Заявление ведомства приводит Reuters.

Отмечается, что правительство КНР уважает волю предприятий и с удовольствием следит за коммерческими переговорами, проводимыми в соответствии с рыночными правилами. Минкоммерции напомнило, что 14-15 сентября Пекин и Вашингтон провели переговоры и достигли базового консенсуса по урегулированию проблемы TikTok с помощью сотрудничества и снижения инвестиционных барьеров.

15 сентября президент США Дональд Трамп объявил о достижении сделки по TikTok с Китаем и анонсировал телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Затем он в четвертый раз продлил отсрочку для блокировки или продажи TikTok в США до 16 декабря.

Си Цзиньпин и Дональд Трамп провели телефонный разговор

Политика / Международные новости

20 сентября The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что правительство США может получить от инвесторов многомиллиардную комиссию за сделку с TikTok, предварительные параметры соглашения одобрили Трамп и Си. По словам собеседников издания, инвесторы, которые участвуют в сделке, заплатят правительству комиссию в обмен на переговоры по соглашению с Китаем. Консорциум инвесторов получит около 80% акций, а доля китайской ByteDance составит менее 20%.

По данным Bloomberg, американские активы TikTok приобретет консорциум, в который входят Oracle, Andreessen Horowitz и частная инвестиционная компания Silver Lake Management.

