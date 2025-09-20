КНР призвал США обеспечить справедливую среду ведения бизнеса для TikTok

20 сентября The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что правительство США может получить от инвесторов многомиллиардную комиссию за сделку с TikTok, предварительные параметры соглашения одобрили Трамп и Си. По словам собеседников издания, инвесторы, которые участвуют в сделке, заплатят правительству комиссию в обмен на переговоры по соглашению с Китаем. Консорциум инвесторов получит около 80% акций, а доля китайской ByteDance составит менее 20%.