Маркетплейсы раскритиковали идею запрета скидок через собственные банки

Маркетплейсы выступают против инициативы Совета Федерации (СФ) по запрету площадкам делать скидки за использование их собственных платежных инструментов. Такая идея фактически выделяет программы лояльности только одного сегмента, тогда как весь рынок использует широкий спектр инструментов – скидки, кешбэки, баллы и бонусы, сообщил «Ведомостям» президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

По его словам, АКИТ выступает за единый подход к регулированию платформ разных типов и участников других – товарных и финансовых – рынков. Любые искусственные ограничения в этой сфере в первую очередь повлияют на потребителей, отметил Соколов.

По словам представителя Wildberries & Russ, предоставление клиентам преимуществ в рамках одной группы компаний является общемировой рыночной практикой. При установлении ограничений для одних игроков создается регуляторный арбитраж, который искажает конкуренцию, к чему стремятся реальные авторы инициативы.

От предлагаемого ограничения скидок выиграют только крупные банки, уже выступавшие с подобными предложениями, добавил он. В связи с этим в компании не поддерживают «попытки искусственно раздуть закон о цифровых платформах, используя в качестве своеобразной «книги жалоб к маркетплейсам».

Банки при этом единогласно поддержали новую инициативу СФ по обеспечению равных условий доступа к маркетплейсам для всех и запрету площадкам делать скидки за применение их собственных платежных инструментов.