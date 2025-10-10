Газета
Первый опытный образец Як-130М отправлен на испытания

Ведомости

Иркутский авиазавод изготовил первый опытный образец учебно-боевого самолета Як-130М, который направлен на наземные и летные испытания. Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех».

На первом этапе специалисты проверят новые и модернизированные системы, чтобы подтвердить заявленные характеристики. Большая часть оборудования разработана предприятиями «Ростеха». После завершения наземных испытаний самолет начнут готовить к первому полету.

«Модернизация позволит вооружить Як-130М ракетами класса «воздух – воздух» и высокоточными средствами поражения класса «воздух – поверхность» со спутниковыми и лазерными системами наведения», – сообщили в госкорпорации.

В «Ростехе» подчеркнули, что самолет не только сохранит возможности по подготовке боевых летчиков, но и получит качества боевого. Модернизированный Як-130М оснастили радиолокационной станцией БРЛС-130Р, оптико-лазерной теплотелевизионной системой СОЛТ-130К, бортовым комплексом обороны «Президент-С130» и новым комплексом связи КСС-130. Это позволит эксплуатировать самолет в учебных и боевых целях круглосуточно и в сложных погодных условиях.

Отмечается, что параллельно ведется сборка еще двух бортов.

13 августа «Рособоронэкспорт» сообщал, что Россия планирует поставить около 40 Як-130М в страны Азии и Африки. Потенциал модернизации уже поставленных машин до уровня Як-130М оценивается примерно в 60 единиц.

