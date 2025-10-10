Первый опытный образец Як-130М отправлен на испытания

В «Ростехе» подчеркнули, что самолет не только сохранит возможности по подготовке боевых летчиков, но и получит качества боевого. Модернизированный Як-130М оснастили радиолокационной станцией БРЛС-130Р, оптико-лазерной теплотелевизионной системой СОЛТ-130К, бортовым комплексом обороны «Президент-С130» и новым комплексом связи КСС-130. Это позволит эксплуатировать самолет в учебных и боевых целях круглосуточно и в сложных погодных условиях.