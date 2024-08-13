Россия планирует поставить около 40 самолетов Як-130М в страны Азии и Африки
Россия планирует поставить в страны Азии и Африки около 40 самолетов Як-130М, сообщила пресс-служба «Рособоронэкспорта». Модернизированные самолеты представлены впервые на Международном военно-техническом форуме «Армия-2024».
«По оценкам "Рособоронэкспорта", перспектива продвижения модернизированного Як-130М за рубеж – около 40 самолетов. Потенциальные заказчики – страны Азии и Африки», – говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что емкость рынка модернизации ранее поставленных Як-130 до версии Як-130М – порядка 60 самолетов.
13 августа стало известно, что «Рособоронэкспорт» прекратил сотрудничество с недружественными странами Западной Европы и Северной Америки. Это связано с нарушениями обязательств по реэкспорту. Компания продолжает сотрудничество со странами Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и др.
Самолет ЯК-130М создают на базе учебно-боевого Як-130. В состав его вооружения, в частности, дополнительно войдут ракеты класса «воздух – воздух» и высокоточные авиационные средства поражения класса «воздух – земля» со спутниковыми и лазерными системами наведения.