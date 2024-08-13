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Россия планирует поставить около 40 самолетов Як-130М в страны Азии и Африки

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Россия планирует поставить в страны Азии и Африки около 40 самолетов Як-130М, сообщила пресс-служба «Рособоронэкспорта». Модернизированные самолеты представлены впервые на Международном военно-техническом форуме «Армия-2024».

«По оценкам "Рособоронэкспорта", перспектива продвижения модернизированного Як-130М за рубеж – около 40 самолетов. Потенциальные заказчики – страны Азии и Африки», – говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что емкость рынка модернизации ранее поставленных Як-130 до версии Як-130М – порядка 60 самолетов.

13 августа стало известно, что «Рособоронэкспорт» прекратил сотрудничество с недружественными странами Западной Европы и Северной Америки. Это связано с нарушениями обязательств по реэкспорту. Компания продолжает сотрудничество со странами Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и др.

Самолет ЯК-130М создают на базе учебно-боевого Як-130. В состав его вооружения, в частности, дополнительно войдут ракеты класса «воздух – воздух» и высокоточные авиационные средства поражения класса «воздух – земля» со спутниковыми и лазерными системами наведения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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