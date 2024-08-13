Россия планирует поставить около 40 самолетов Як-130М в страны Азии и Африки

13 августа стало известно, что «Рособоронэкспорт» прекратил сотрудничество с недружественными странами Западной Европы и Северной Америки. Это связано с нарушениями обязательств по реэкспорту. Компания продолжает сотрудничество со странами Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и др.