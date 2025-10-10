Выручка «Всеинструменты.ру» за девять месяцев выросла на 11,7%

Средний чек за девять месяцев вырос на 21% и составил 7100 руб. Всего за отчетный период было совершено 18,6 млн заказов. Это на 8,2% меньше, чем за такой же период 2024 г. Доля B2B в товарной выручке в январе-сентябре составила 74,4%.