Выручка «Всеинструменты.ру» за девять месяцев выросла на 11,7%
Выручка ПАО «ВИ.ру» (бренд «Всеинструменты.ру») в январе-сентябре 2025 г. увеличилась на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и достигла 134,3 млрд руб. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Средний чек за девять месяцев вырос на 21% и составил 7100 руб. Всего за отчетный период было совершено 18,6 млн заказов. Это на 8,2% меньше, чем за такой же период 2024 г. Доля B2B в товарной выручке в январе-сентябре составила 74,4%.
За третий квартал выручка выросла на 7,4% и достигла 47,5 млрд руб.
28 апреля стало известно, что в 2024 г. выручка «Всеинструменты.ру» составила 170,1 млрд руб., что на 28,1% превышает показатель 2023 г. Рост выручки обусловлен увеличением числа заказов, повышением среднего чека и расширением клиентской базы. B2B-клиенты обеспечили 69,4% товарной выручки компании. При этом доля B2C составила 30,6%.
EBITDA в прошлом году увеличилась на 27,6% до 12,8 млрд руб. Рентабельность этого показателя составила 7,53%, что ниже показателя (7,56%) годом ранее. Чистый финансовый долг достиг 12,7 млрд руб.