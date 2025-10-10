ФАС в 2025 году оштрафовала газораспределительные организации на 238 млн рублей

Служба зафиксировала 686 нарушений в сфере догазификации и подключения к газовым сетям. Из них 534 нарушения связаны с обеспечением бесплатной догазификации. За них ГРО оштрафовали на 177,5 млн руб. Остальные 152 нарушения касались стандартного подключения к сетям газораспределения. В результате газораспределительным организациям были назначены штрафы на 60,4 млн руб.