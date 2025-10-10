Газета
Главная / Бизнес /

ФАС в 2025 году оштрафовала газораспределительные организации на 238 млн рублей

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России с начала 2025 г. наложила штрафы на газораспределительные организации (ГРО) в размере 238 млн руб. Об этом сообщило ведомство.

Служба зафиксировала 686 нарушений в сфере догазификации и подключения к газовым сетям. Из них 534 нарушения связаны с обеспечением бесплатной догазификации. За них ГРО оштрафовали на 177,5 млн руб. Остальные 152 нарушения касались стандартного подключения к сетям газораспределения. В результате газораспределительным организациям были назначены штрафы на 60,4 млн руб.

В ФАС предупредили, что ведомство примет меры реагирования в случае выявления нарушений прав россиян и предпринимателей со стороны ГРО.

11 февраля ФАС объявила, что по итогам 2024 г. оштрафовала газораспределительные организации на общую сумму в 407,3 млн руб. В прошлом году специалисты ведомства обнаружили 1256 нарушений в сфере газоснабжения. Главными из них были затягивания сроков подключения, необоснованные отказы и навязывание потребителям невыгодных условий.

