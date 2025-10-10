Газета
Пошлина на экспорт пшеницы снизится на 35% с 15 октября

Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России снизится на 35% и с 15 октября составит 318,6 руб. за тонну против 493,4 руб. неделей ранее. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минсельхоз.

Ставка пошлины на ячмень сохранится нулевой, на кукурузу обнулится с 348,9 руб. за тонну на предыдущей неделе. Ставки рассчитывались исходя из индикативных цен. Для пшеницы показатель составил $225,4 за тонну, для ячменя – $196,5, для кукурузы – $216,4.

Новые ставки будут действовать до 21 октября.

В России плавающий механизм пошлин на зерновые действует с 2021 г. Размер ставки равен 70% от разницы между базовой и индикативной ценой. Пересчет производится каждую неделю на основе данных экспортных контрактов, зарегистрированных на Московской бирже.

6 октября вице-премьер Дмитрий Патрушев сообщил, что урожайность зерновых в России увеличилась на 10% по сравнении с 2024 г. По его словам, прогнозируется урожайность зерновых в 2025 г. в размере 135 млн т. Урожайность пшеницы ожидается около 88 млн т.

