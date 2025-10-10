Пошлина на экспорт пшеницы снизится на 35% с 15 октября

6 октября вице-премьер Дмитрий Патрушев сообщил, что урожайность зерновых в России увеличилась на 10% по сравнении с 2024 г. По его словам, прогнозируется урожайность зерновых в 2025 г. в размере 135 млн т. Урожайность пшеницы ожидается около 88 млн т.