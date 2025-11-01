Levi's досрочно прекратил действие товарного знака Dockers в России

Гендиректор «Онлайн патента» Алина Акиншина заявила агентству, что с учетом ухода Levi из России в 2022 г. и наступления срока продления товарного знака можно предположить, что в рамках рассмотрения вопроса о его продлении было принято решение прекратить правовую охрану знака в принципе. Она допустила, что это имиджевый шаг, который подкрепляет позицию компании в части ухода с российского рынка.