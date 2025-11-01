Levi's досрочно прекратил действие товарного знака Dockers в России
Американский производитель джинсовой одежды Levi Strauss & Co досрочно прекратил действие одного из товарных знаков Dockers в России. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на электронную базу Роспатента.
Товарный знак Dockers был зарегистрирован в мае 1995 г. и использовался в основном для аксессуаров из кожи и ее имитации. Его правовая охрана прекращена с 29 октября 2025 г.
Гендиректор «Онлайн патента» Алина Акиншина заявила агентству, что с учетом ухода Levi из России в 2022 г. и наступления срока продления товарного знака можно предположить, что в рамках рассмотрения вопроса о его продлении было принято решение прекратить правовую охрану знака в принципе. Она допустила, что это имиджевый шаг, который подкрепляет позицию компании в части ухода с российского рынка.
Несколько более поздних товарных знаков Dockers, принадлежащих Levi, продолжают действовать.
Levi’s работал в России с 1993 г. По данным на 2022 г., всего в стране было представлено около 90 торговых точек, из которых часть могла работать по франшизе. Совокупная выручка группы в 2021 г. составила $5,8 млрд, на российскую пришлось не более 2%.