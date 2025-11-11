Fix Price получил лицензии на торговлю алкоголем
Fix Price получил лицензии на торговлю алкоголем в некоторых магазинах сети. Об этом рассказал финансовый директор ритейлера Антон Махнев на онлайн-встрече инвесторов с менеджментом.
«Мы на определенные распределительные центры, на определенные магазины сейчас уже получили или в ближайшее время ожидаем получения алкогольных лицензий. Поэтому по мере того, как мы будем завершать регуляторно-административный процесс, у нас будет появляться алкоголь в магазинах», – уточнил он (цитата по ТАСС).
Махнев пояснил, что ритейлер видит реализацию алкоголя в магазинах сети как потенциальный трафик-драйвер, который не будет «каннибализировать» продажи других категорий и привлечет потенциально дополнительного потребителя. По его мнению, в краткосреднесрочной перспективе это будет являться одним из положительных драйверов продаж.
По итогам девяти месяцев 2025 г. выручка Fix Price выросла на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и достигла 227,8 млрд руб. Чистая прибыль составила 6,4 млрд руб. при рентабельности по показателю на уровне 2,8%. Капитальные затраты возросли до 7,1 млрд руб. (3,1% от выручки) против 4,3 млрд руб. (2% от выручки) годом ранее.
За указанный период компания увеличила сеть на 450 магазинов. Число магазинов под управлением ритейлера выросло на 378, франчайзинговых магазинов – на 72. На конец отчетного периода общее число магазинов сети достигло 7567.