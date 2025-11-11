Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Fix Price получил лицензии на торговлю алкоголем

Ведомости

Fix Price получил лицензии на торговлю алкоголем в некоторых магазинах сети. Об этом рассказал финансовый директор ритейлера Антон Махнев на онлайн-встрече инвесторов с менеджментом.

«Мы на определенные распределительные центры, на определенные магазины сейчас уже получили или в ближайшее время ожидаем получения алкогольных лицензий. Поэтому по мере того, как мы будем завершать регуляторно-административный процесс, у нас будет появляться алкоголь в магазинах», – уточнил он (цитата по ТАСС).

Махнев пояснил, что ритейлер видит реализацию алкоголя в магазинах сети как потенциальный трафик-драйвер, который не будет «каннибализировать» продажи других категорий и привлечет потенциально дополнительного потребителя. По его мнению, в краткосреднесрочной перспективе это будет являться одним из положительных драйверов продаж.

По итогам девяти месяцев 2025 г. выручка Fix Price выросла на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и достигла 227,8 млрд руб. Чистая прибыль составила 6,4 млрд руб. при рентабельности по показателю на уровне 2,8%. Капитальные затраты возросли до 7,1 млрд руб. (3,1% от выручки) против 4,3 млрд руб. (2% от выручки) годом ранее.

За указанный период компания увеличила сеть на 450 магазинов. Число магазинов под управлением ритейлера выросло на 378, франчайзинговых магазинов – на 72. На конец отчетного периода общее число магазинов сети достигло 7567.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь